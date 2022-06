Graciela Domínguez valora interponer denuncia contra Estrada Ferreiro

LA REFORMA._ La Secretaria de Educación Pública y Cultura estatal, Graciela Domínguez Nava, aseguró que sí valorará interponer una denuncia de violencia política de género contra el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, por sus constantes ataques personales.

La funcionaria recalcó que estos ataques, entre los que Estrada Ferreiro involucra situaciones personales e íntimas, ciertas o no, no son algo nuevo, sino desde que ella dirigió el Congreso del Estado en la pasada administración.

“Bueno, es un asunto que yo he buscado ser muy tolerante a las expresiones del Alcalde, esto no es nuevo, esto viene desde hace muchos años que yo estaba presidiendo el Congreso”, señaló.

“Hay testimonio público de que sus expresiones, su forma de actuar y de dirigirse hacia mi persona pues sin duda constituyen lo que se ha tipificado como violencia política de género; sin embargo, yo le he apostado a la tolerancia política en ese sentido, no podría ahorita decirles si o no, es un hecho público y lo vamos a estar valorando, sé que yo tengo los elementos para ello y vamos a ver qué pasa en los próximos días”.

Domínguez Nava admitió que es un tema ya tocado en la administración y desde la Semujeres se ha valorado.

“Sin duda lo que yo puedo decir es que yo agradezco que el Gobernador tenga muy en cuenta esa situación, es un hecho público y las evidencia son muy públicas y vamos a valorar”, recalcó.

“Yo agradezco también el respaldo de la Secretaría de las Mujeres, que sin duda ellas me lo han manifestado en privado Y bueno, hoy que lo hace público, bueno, reiteramos que es una tema ahí que vamos a seguir revisando. De que hay violencia en sus expresiones, sí las hay”.

A Domínguez Nava se le preguntó que si buscaría diálogo.

“Creo que la parte del diálogo no es lo que puede remediar la situación, frente que es muy pública la situación y vamos a valorar”, agregó.