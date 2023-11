CULIACÁN._ Es grilla política contra el derecho de los ciudadanos la iniciativa de reforma para que se exija un título profesional a secretarios y subsecretarios de Gobierno, consideró el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El Mandatario estatal manifestó desacuerdo con la propuesta del Partido Sinaloense, que presuntamente violaría el derecho de más de la mitad de la población para ejercer un cargo en la función pública.

“El 35, 40 por ciento de mexicanos, de jóvenes, van a la universidad, un 60 por ciento no van, entonces hay un 60 por ciento de la sociedad que no va a la universidad porque no puede ir; terminó la prepa o la mitad de carrera se salió. Los grandes intelectuales no terminaron la carrera”, opinó.