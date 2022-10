Guacamayas y el ‘Jueves Negro’ tiene que terminar en la judicialización, señala Rocha Moya

El tema de Guacamayas y lo que se ha expuesto sobre el “Jueves Negro”, tiene que terminar en judicialización, señaló el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien dijo que esto es algo que ya comentó el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, durante su visita a Sinaloa.

“Eso del Guacamayas, pues ahí está, el otro día lo definió el Secretario de Gobernación, pues todas esas cosas tienen que derivar en judicialización aquellos que consideren que se debe hacer, o sea, tienen que proceder, pero ahí es un tema de cada quien, de los que están involucrados”, comentó.

“El propio Presidente dijo a nosotros no nos mortifica mucho eso, no va a pasar nada, a mí lo que más me puede es que estoy enfermo, y lo reconoce, lo dijo Guacamayas y lo reconoce”, dijo.

Sobre el hecho que se dé a conocer esta información en un contexto en que desde el Gobierno se está promoviendo la presencia de los militares en la calle, el Mandatario estatal señaló que los policías civiles también han estado involucrados en este tipo de hechos.

“Sí, sí, sí y cuántos civiles no hay, policías civiles, ha habido masacres, yo me acuerdo la de Michoacán, no me acuerdo como se llama, cuando mataron 40, eran sólo policías civiles, esos no son argumentos como para tratar de manchar a los militares”, dijo.

“Lamentablemente los que andan en temas de seguridad y de armas, y de todo, pues tienen eso, lo bueno es que el estado sea capaz de sancionar a quien tenga que sancionar, pero no se centra en eso que fueron militares, hay muchos civiles y que forman parte de las policías y eso, y que han estado involucrados en tortura, en esto y lo demás, por eso no vamos a descartar que los civiles fueron parte de las policías”, señaló.

Noroeste en conjunto con Espejo publicó que la Fiscalía General de la República tiene distintas líneas de investigación por los ataques y tiroteos del 17 de octubre de 2019, cuando se intentó detener a Ovidio Guzmán López en Culiacán, en los que se incluye a miembros del Ejército como presuntos responsables.