El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, mencionó ante medios de comunicación que probablemente busque jubilarse una vez que su cargo sea tomado por Jesús Madueña Molina, designado el viernes como su sucesor.

El periodo que comprenderá la administración de Madueña Molina será del 2021 al 2025, el cual comenzará a partir del próximo 8 de junio, fecha en la que se tiene previsto por la universidad un evento para entrega del cargo de manera simbólica.



- ¿Tiene aspiraciones políticas para una vez que entregue la rectoría?

- La rectoría no se entrega, se termina tu función, o sea, no te preguntan si la quieres entregar.



“Terminas tu función y tienes dos opciones, en mi caso, uno de ellos es regresar a mi base a dar clases como lo he hecho durante tantos años, y la otra es jubilarme. Probablemente me jubile, creo que hay que entender cuando se cumple un rol”, dijo el aún Rector.

Guerra Liera ha ocupado el puesto por dos periodos, el primero de 2013-2017 y el segundo, de 2017-2021.



- ¿Ha tenido invitaciones de partidos políticos?

- No, fíjate que creo que no me ven muy rentable, ya me ven muy viejo.



Al ser cuestionado si se jubilará con sueldo de Rector, Guerra Liera explicó que su antigüedad lo coloca en una buena posición en cuanto al tabulador de pensiones.

“Tengo 39 años de antigüedad, recibiría mucho más recurso que alguien que se jubile a los 25. Quienes trabajamos en la universidad sabemos que nuestro cheque un punto que impacta es la antigüedad”, dijo.

“Se hacen unos cálculos ahí porque se cambió la normatividad, antes se jubilaban con el último salario que tenían íntegro”.