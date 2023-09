“Ya no debería de depender familia de mí pero pues cuando no es por una cosa, es por otra, y tengo algunos nietecitos que yo los mantengo. Tengo como 40 (nietos), pero en mi casa solo tengo seis”, explicó Guillermina.

Con un galón de agua helada, y un suero de vez en cuando, Guillermina soporta las altas temperaturas características de Culiacán.

Señaló que cada vez son menos personas las que se detienen a comprar fruta durante su camino por el Centro Histórico, por lo que lleva tiempo con una mala racha en ventas.

“Hay veces que me queda casi toda la fruta, ahorita con el calor la gente casi no sale, primero porque no había clases no salía la gente, ahorita salen, vienen a comprar lo que les hace falta y vámonos, no traen para una fruta ni nada”, comentó.

Sin embargo, Guillermina no pierde la esperanza de que las personas se den el gusto de disfrutar de una fruta al natural o preparada con chile en polvo y chamoy.

Por mientras, seguirá esperando pacientemente porque “el hambre hace andar al burro”, dijo.

“Hay que seguir adelante porque pues no nos podemos sentar en la casa a esperar lo que nunca quedó de llegar, hay que salir a buscar el pan de cada día”, manifestó.