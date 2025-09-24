Habrá reunión militar para atender estrategia de seguridad en robo de vehículos en Sinaloa

Este miércoles se realizará una reunión para atender el tema de robo de vehículos en Sinaloa, en medio de una crisis de seguridad.

La reunión será encabezada por corporaciones de seguridad militares y contará con la participación del Gobierno de Sinaloa.

El Secretario General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez informó que la reunión será a las 11:00 horas de este miércoles en una sede no revelada.

La reunión ocurre un día después de que se agredió la camioneta en la que viajaba la nieta del Gobernador Rubén Rocha Moya en un presunto intento de despojo.