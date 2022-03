Hacen llamado de auxilio a sociedad por accidentes en motos; no podemos solos, dice Eliazar Gutiérrez

El director de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Eliazar Gutiérrez Angulo, hizo un llamado de auxilio a la sociedad y los padres de familia, porque los accidentes van en aumento.

El funcionario recalcó que apenas el fin de semana anterior, en Navolato hubo tres accidentes en los que hubo víctimas menores de edad.

Guitérrez Angulo hizo énfasis en que el personal con que cuenta la oficina que dirige es insuficiente para los programas.

“Ahorita ya se dio la clases presenciales, pues ahí también ya tenemos otra área de trabajo que también ya necesitamos reforzarla; lo que tenemos que trabajar, desde la cultural, de los niños, más que andar contrarrestando temas de violencia es generar conciencia para evitarla”, dijo.

“Y lo otro que nos preocupa mucho, es que ya el fin de semana en Navolato hubo tres decesos por accidente de motocicleta”.

Fue entonces que el ex Presidente Municipal de Navolato hizo un llamado de ayuda.

“Es otra situación en la que solos, como gobierno, no podemos, necesitamos que los padres de familia tomen conciencia, no pueden seguir comprando motocicletas a lo menores de edad, que no tienen ni la pericia ni conocimiento, y que más que tomarlo como un instrumento de trabajo, son juguetes para ellos”, dijo.

“Andan haciendo piruetas y miles de cosas que hacen con las motocicletas y ahí están los resultados

en el desespero del manejo irresponsable, chocaron contra un poste los dos muchachos en una sola moto y murieron los dos, casi en el mismo instante, pues aquí no vamos a poder solos como gobierno, necesitamos que la sociedad participe, que los padres de familia tomen conciencia de lo delicado y de lo grave que es comprarle una moto a un hijo menor de edad”.