CULIACÁN._ Hay denuncias penales en contra de los productores agrícolas que se manifiestan en Sinaloa y que han tomado las instalaciones de Petróleos Mexicanos, señaló el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Gobernador precisó que las denuncias se realizaron desde la Federación y se deslindó de ser participe en las mismas, además ofreció su ayuda para evitar que se castiguen penalmente a los manifestantes.

“Al parecer hay denuncias penales contra algunos dirigentes, es que Pemex es una empresa que tiene sus ordenamientos jurídicos, como tal ha denunciado, no sé contra quiénes ni cuántos, nosotros no, no tenemos nada que ver con la denuncia”, comentó.

“Haré lo posible, aunque eso me lo explicaban, que se judicializa porque hay una denuncia. Voy a pedir al Secretario General de Gobierno (Enrique Inzunza Cázarez) que esté en coordinación con la Fiscalía General de la República”, dijo.

El Mandatario estatal externó que se encuentra en desacuerdo sobre la persecución en contra de líderes sociales, en este caso en contra de los líderes de los agricultores sinaloenses.

“A mí no me gusta que haya persecución contra ningún líder”, dijo.

Las denuncias habrían sido interpuestas por Pemex en contra de los manifestantes que han impedido las operaciones de la empresa.

Desde el lunes 8 de mayo se han registrado manifestaciones en Pemex en Ahome, Salvador Alvarado y Culiacán, de agricultores inconformes con la estrategia de comercialización de maíz y trigo.

Las manifestaciones han impedido el correcto funcionamiento de las instalaciones federales, debido a que no se permite que ingresen o salgan vehículos con combustible.

Este lunes las manifestaciones de Ahome y Salvador Alvarado cesaron, sin embargo la toma de Pemex en Culiacán se mantiene firme.