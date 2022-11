Hay gente que se organiza y brinda el apoyo, señala Claudia Sheinbaum sobre pintas a su favor en Culiacán

CULIACÁN._ Ante las pintas con el nombre de Claudia Sheinbaum que han aparecido en ciertas partes de la ciudad de Culiacán, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador destapó las “corcholatas” hay gente que se organiza para brindar apoyo.

Las “corcholatas” es el apodo que le dio el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a los perfiles que considera o tienen posibilidades de ser candidatos a Presidentes por Morena.

“Pues, desde que el Presidente de la República destapó las ‘corcholatas’, hay gente que se organiza, no es un proceso que nosotros estemos encabezando, porque no son los tiempos electorales, pero hay gente que se organiza y que pues brinda el apoyo, y eso evidentemente no está prohibido que haya organización siempre y cuando haya unidad y fortalecimiento del proceso de transformación”, comentó.

- ¿Usted no tiene intención todavía?

Estamos aquí en este momento en una firma de convenio con el Gobernador, hemos estado difundiendo lo que hace el gobierno de la ciudad en distintos lugares de la República, ya todo en su momento.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México estuvo de visita en Sinaloa en el municipio de Culiacán para realizar una firma de convenio con el Gobierno del Estado esto con el objetivo de intercambiar prácticas de gobierno exitoso.

Además de este evento, Sheinbaum Pardo realizó la conferencia magistral “Políticas Exitosas de Gobierno”, en el Auditoria de la Autonomía Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa con una gran asistencia y en donde se le brindaron muestras de apoyo.