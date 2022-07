Hay nepotismo en la designación del Alcalde Sustituto de Culiacán, critica PRD Sinaloa

El dirigente del PRD Sinaloa, Oner Lazcano López, opinó que en la designación de un Alcalde sustituto en Culiacán existió nepotismo.

El Presidente Municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, asignado por el Congreso local después del desafuero del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, es ahijado del Gobernador Rubén Rocha Moya por lo que pudiera tratarse de una designación con conflicto de interés, resolvió Lazcano López.

“El Partido Morena está demostrando que no sabe gobernar, que gobierna a base de compadrazgos y familiares. Estamos viendo que es nepotismo al poner el Gobernador prácticamente a un familiar, es su ahijado, de Presidente Municipal”, dijo el líder del PRD en el estado.

El pasado 10 de junio el ex Alcalde Estrada Ferreiro fue destituido y desaforado por el Poder Legislativo, después de que la Fiscalía General del Estado lo solicitara para poder iniciar un proceso penal en su contra. A Estrada Ferreiro se le acusa de cometer los delitos de abuso de poder y discriminación, así como también unas presuntas irregularidades detectadas en el manejo de la hacienda publica en 2019.

Lazcano López señaló que el ex Alcalde no se alineó a la agenda del Gobernador Rubén Rocha Moya, por lo que el Mandatario habría utilizado al sistema para retirarle el cargo.

“El ex Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro no le daba lo que le pedía, no convenía en sus intereses y lo mejor fue desaforarlo”, dijo.