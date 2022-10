Hay pruebas de que Estrada Ferreiro ‘se despachó con la cuchara grande’, dice Sergio Torres

Tras la vinculación de proceso al ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, por el delito de desempeño irregular dentro de la función pública, Dirigente Estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, declaró que existen pruebas acerca de que este ‘se despachó con la cuchara grande’, pues como servidor hizo negocios personales con dinero del pueblo.

“Hay pruebas evidentes de que ‘se despachó con la cuchara grande’, los recursos a los que prometieron cuidar y aplicar de manera honesta y transparente, no lo hicieron cuando llegaron al poder, se llevó haciendo puros contratos, puras concesiones, puros convenios donde con dinero del pueblo hace negocios personales”, dijo.

El líder partidista señaló que el contrato de arrendamiento de 117 millones de pesos por la contratación de 40 camiones recolectores de basura, fue leonino y ventajoso, pues con esa cantidad pudo adquirir más camiones, lo que demuestra que Estrada Ferreiro solo hizo negocios personales.

“Desde que abres el contrato te das cuenta que es un contrato ventajoso, que es un contrato en el que, prácticamente, estás tirando dinero del pueblo, entonces, yo creo que se actuó bien para vincularlo a proceso”, expuso.

De acuerdo con el dirigente, las autoridades también deben investigar a fondo temas como la adquisición de luminarias LED o el desmantelamiento del taller municipal, pues se encontrarán otros actos de corrupción, los cuales eran distraídos por el actuar el ex alcalde o por las declaraciones que este daba en forma de broma.

“Hacía los actos de corrupción y decía tonteras, bailaba y se sacaba el moco para que le hicieran un sticker para distraer porque así actúa Morena ¿no ven como actúa López Obrador? ¿no ven cómo actúa el Químico? ¿no ven cómo actúa Rocha?, es un modus operandi de Morena para crear distractores”, sostuvo.

Cabe mencionar que, a estos procesos penales también se vincula a otros ex funcionarios de su gabinete y miembros del comité de adquisiciones como: la ex Tesorera Issel Guillermina Soto, el ex Secretario del Ayuntamiento Othón Herrera y Cairo Yarahuan, el ex Oficial Mayor Alejandro Amézquita, el ex director de Egresos y Presupuesto Raúl Alcantar y las regidoras María Antonia Sarabia y Angelina Gutiérrez.

Estos cargos fueron los que le valieron a Estrada Ferreiro su desafuero el pasado 10 de julio, el cual fue solicitado por la Fiscalía General del Estado.