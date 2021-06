Héctor Orrantia Coppel, candidato del distrito local 15 por la alianza Va por Sinaloa, dijo que si la sociedad le da la oportunidad de ser su representante, desde el Congreso del estado pugnará por las mejoras para lograr el bien común de Sinaloa y no defraudará a quienes le brinden su confianza, ya que dijo estar enfadado del viejo modo de hacer política, donde salía siempre a flote la corrupción y la falta de valores.

“Me enfadé, ya no aguantaba a los malos políticos, porque también hay políticos buenos... pero no aguantaba a los tranzas, los corruptos, al que no tiene honor, no tienen palabra, yo ya no aguantaba y dije, bueno, le voy a entrar, creo que soy una persona decente, aunque eso ya le tocará decirlo a otras personas, pero si prometo algo, sí cumplo y por eso tengo cuidado con lo que prometo”.

A través de un comunicado mencionó que tocando las puertas de los vecinos del distrito 15 se dio cuenta que no conocen a quienes los representan y se comprometió a volver a tocar esas mismas puertas como diputado y cumplir lo que les ha prometido en campaña.

Orrantia Coppel reiteró su compromiso de seguir con el proyecto de rescate de parques, reconstruyendo los juegos, pintando, limpiando y disfrutando de convivir sanamente, aportando directamente un beneficio a la sociedad.

Durante su campaña, en conjunto con vecinos que se sumaron, limpió un parque cada fin de semana, sumando siete a la fecha.

El candidato al distrito 15 por la alianza Va por Sinaloa señaló que apoyará todas las propuestas que Mario Zamora hará desde la gubernatura, siendo un facilitador desde el Congreso, para atraer inversiones locales, nacionales e internacionales; apoyar a los emprendedores, a la paridad de género y a las mujeres emprendedoras, así como recuperar las guarderías en el estado.

Orrantia Coppel invitó a la sociedad a manifestarse en las urnas este 6 de junio, a ejercer el poder que brinda el voto, a ser parte de la democracia del país.