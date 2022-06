Horacio, el hombre que aprendió a hacer artesanías con piel de pescado

“Entonces se me ocurrió un día que viene a la playa a comprar pescado, que tenían tantos cueros de pescado, entonces le pregunté que si qué iban a hacer con tantos cueros y me dijeron que los tiraban a la basura”.

“Yo trabajé mis últimos 10 años como topógrafo en un módulo de riesgo, pero al cumplir mi edad para la jubilación, bueno, me dije en algo hay que mantener la mente ocupada”, explicó.

Lo primero que me aclaró es que en su pueblo, nadie lo conoce como Filiberto, que es su primer nombre.

Fue en el 2011 que Horacio pensó que algo se pudiera hacer con ellos.

Recordó haber entrado a la computadora y comenzó a buscar información para conocer el proceso para curtir la piel de pescado.

“Me di cuenta que en América del Sur todos los países lo hacen, artesanías que tienen muchos años, artesanías con piel de pescado”, recalcó.

Durante sus búsquedas, halló que la Universidad Nacional Autónoma de México programaron un curso de curtido.

“Pagué la inscripción, me fui a México tres semanas, tomé el curso y muy bien, me vine y según yo venía con mucha ilusión, pero eché a perder miles de pieles”, dijo.

Los últimos años, confió, los hizo para cambiar fórmulas, unas por otras y probar. Equivocarse y luego volver a probar.

“Hasta que encontré el punto ideal para el curtido. De esto, te estoy diciendo, para el inicio del curtido, para el fin del curtido, se van 12 a 13 días, después entra el proceso del color, y después entra el proceso de hacer los artículos, y ahí estamos”, señaló.

“Todo lo hacemos. Una idea que se me viene a la mente, rápido le buscamos la manera de salir”.

Sin embargo, así como el proceso de aprendizaje en el curtido de las pieles, la comercialización ha sido difícil, sobre todo en el pueblo.

“Ah, no, claro, lo que pasa es que nadie es profeta en su tierra. La gente de aquí de La Reforma lo ve como algo, como una ocupación más de la gente, pero mis clientes son casi siempre de fuera, toda la gente de otros estados, de otros pueblos, pero sí hay venta”, reconoció.

Dijo que en el mes, elabora unos 200 artículos.

“Por internet nunca he hecho ventas, sólo por el Facebook sí hemos tenido ya algunas”, señaló.

Y a nivel local, hoy a sus 75 años, es reconocido porque siempre ha estado ligado a la historia de La Reforma.

“... ya no me quedan muchos, pero yo no quisiera que esto se perdiera, yo quisiera enseñar gente joven que quisiera aprender”, expresó.

“Porque esto puede ser hasta una industria, puede ser una industria y no nada más nacional, sino hasta internacional y conseguir hasta la exportación de productos”.

Filiberto Horacio nació el 19 de diciembre de 1946, hijo de padres pescadores, aunque él no se dedicó a la pesca, pues trabajó hasta los 60 años en un módulo de riesgo en Angostura.

Llegó a ese trabajo luego de estudiar la secundaria y tomar algunos cursos de topografía.

Durante 22 años también atendió una farmacia que administró luego de haber vendido por un tiempo medicina con una empresa distribuidora.

Se considera una persona con mucha iniciativa de servicio social, y recordó que fue fundador y promotor de la prepa Reforma, fundador de grupo de apoyo AA, fue síndico municipal.