CULIACÁN._ Al momento en el Hospital Civil de Culiacán no hay pacientes Covid hospitalizados, pero sí post Covid, informó el director de esta institución médica, Jesús Martínez Félix.

“Prácticamente va a la baja, ahorita no tenemos pacientes Covid, pero sí tenemos muchos pacientes post Covid de los que en la tercera oleada quedaron afectados”, comentó.

“Acordémonos que el Covid después de los 14 días ya no infecta al paciente, pero eso no quiere decir que se quite la inflamación y todo lo que deja, entonces esos son los pacientes que tenemos ahorita”.

El director de este hospital informó que se tienen ocho pacientes post Covid en edades que oscilan entre los 25 y 50 años.

Detalló que estos pacientes se encuentran en estado delicado, que existen pacientes que tienen ventilador a pesar de que no están intubados.

Al momento, dijo, existen 24 camas habilitadas para atención a pacientes Covid, de las cuales ninguna está ocupada.

Señaló que en pacientes que han contraído el virus y superan la enfermedad principalmente se tienen que cuidar el proceso de infecciones, ansiedad y dar rehabilitación pulmonar, y esperar a que los pulmones se desinflamen.

De acuerdo al más reciente reporte que emite la Secretaría de Salud, con fecha al 28 de septiembre, en la entidad se tiene una ocupación hospitalaria del 10 por ciento, por lo que hay un 90 por ciento de disponibilidad de camas.

En lo que corresponde al Sistema de Información de la Red IRAG, en Sinaloa se tiene una ocupación hospitalaria del 37.15 por ciento, esto con fecha al 28 de septiembre de este año.