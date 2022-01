Hoteles y restaurantes de Culiacán se dicen agraviados por suspensión del Maratón Internacional

Los hoteles y restaurantes de Culiacán se verán afectados por la suspensión del Maratón Internacional, acusaron representantes del sector restaurantero y hotelero de la ciudad.

En conferencia de prensa, el Presidente de la Canirac Miguel Taniyama Ceballos y el Presidente de la Asociación de Hoteles José Manuel de la Riva Flores, señalaron falta de compromiso del Gobierno estatal al suspender el evento deportivo.

De la Riva Flores criticó los parámetros con el que el Gobierno de Sinaloa suspende eventos masivos argumentando temas sanitarios, en este caso aumento de casos activos por coronavirus.

“Hace mucho ruido la falta de equidad en cuanto a los eventos que se están llevando. Este es un evento que estaba planeado con mucha antelación, con muchas gentes invitadas de fuera y de repente se cancela y no es así y eso no está pasando con otro tipo de eventos como es el caso del béisbol”, dijo el líder hotelero.

“De la noche a la mañana se nos está cancelando el evento. Todo esto viene obedeciendo, en teoría, a un tema de salud. A nosotros nos representa, como sector hotelero, cancelaciones de último minuto que también son completamente inesperadas fuera de presupuesto. Esto tiene consecuencias económicas sustanciales, no es de antojo, no es de presentimiento, esto tiene que hacerse bien. A mí me da mucho miedo que este evento haya sido cancelado precisamente porque el mayor patrocinador es el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, porque los otros (eventos masivos) no se han cancelado y la única diferencia es que unos son privados y los otros no lo son”

Mientras Taniyama Ceballos, lamentó que no se haya podido llegar a un acuerdo, además de la pérdida que esto generará.

“Lamentable la forma en que se dio, que prácticamente no conciliaron con el comité organizador, y fue muy sorpresivo para todos la cancelación...”, dijo.

En cuanto a si se generaría una pérdida para el sector restaurantero, dijo, que sí se pierde, porque es un derrama económica, bastante express, y que se había logrado que la familia del Maratón se quedará tres, cuatro días en la ciudad, cuando en esos eventos la gente venía a Culiacán de entrada por salida.

El líder restaurantero señaló que él cree que se tiene que reprogramar, “creo que hay que reagendar todo el tema, el sector se ve lastimado en el contexto en el que hay una cuesta de enero y venía a paliar un poquito todo eso”.

Sobre si habría la esperanza que esto se pudiera realizar en otra fecha, Taniyama Ceballos, dijo que son diferentes los factores que existen y que por cuestiones logística y clima, sería algo casi imposible de lograr, debido a que ya existe una agenda anual.

“La verdad es que siempre tenemos la esperanza de reprogramar, pero la realidad es que los maratones como este, de la calidad del Maratón de la ciudad de Culiacán a nivel internacional tiene una fecha y un calendario a nivel mundial y lamentable todo esto se maneja así, en tres meses más entramos a un periodo de clima donde no es óptimo para el Maratón”, dijo.

Fue ayer miércoles 19 de enero, cuando el Gobernador del estado Rubén Rocha Moya, anunció que con la finalidad de preservar la salud de las y los sinaloense, así como de los corredores y corredoras que visitan la ciudad, instruyó al Secretario de Salud Héctor Melesio Cuén Ojeda, para que emitiera un acuerdo para suspender el Maratón de Culiacán hasta nuevo aviso, dadas las condiciones de la pandemia.

Cabe destacar que un día antes, el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro anunció que el estado había donado 4 mil pruebas Covid, que se aplicarían antes del día del Maratón a los corredores.