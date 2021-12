Hubo casi 300 denuncias por robo a casa en Sinaloa en 10 meses; urge CESP a denunciar, castigar y prevenir

En los primeros 10 meses del año, hay cerca de 300 carpetas de investigación que se abrieron en la Fiscalía General del Estado por el delito de robo en casa habitación, un delito que va en aumento.

El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, señaló que aunque hay una tendencia a la baja en otros delitos, en el caso del robo a casa habitación ha mostrado una comportamiento que “inquieta”.

“Observamos una leve tendencia a la baja en algunos delitos de alto impacto como el homicidio y el rojo a vehículo, pero al mismo tiempo un comportamiento que nos inquieta en violencia familiar y robo a casa habitación”, dijo.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Sinaloa suman 289 denuncias, pero en sólo 19 casos se reportó violencia.

Los meses con mayor número de denuncias son junio y septiembre, con 42; octubre con 29 y enero y febrero con 28 denuncias.

En 2020, la herramienta de análisis y difusión del comportamiento de delitos, Ciudadanos Evaluando, señaló que después de la pandemia, en la nueva normalidad, ambos delitos mantenían avances.

“Si bien algunos delitos disminuyeron a causa de la pandemia, como se señala en el diagnóstico Ciudadanos Evaluando: ¿Cómo afectó el Covid-19 al delito en Sinaloa?, hoy se observa que, a cinco meses de iniciada la nueva normalidad y la reactivación gradual de actividades, los delitos de alto impacto en Sinaloa mantienen avances importantes con cifras históricas en positivo”, dice el informe.

“... el robo a casa, que durante 2020 ha incrementado 43%. El municipio con focos rojos es Ahome, pues concentra 57% de los casos de todo el estado, superando a Culiacán y Mazatlán”.

Los números del CESP, a comparación del 2020, tiene una baja del 40 por ciento.

Calderón Quevedo mostró que de 535 denuncias, de enero a noviembre de 2020, se reportaron 319 en el mismo lapso.

“Hicimos y hacemos, en cada una de nuestras reuniones, con las autoridades policiales y de procuración de justicia un llamado para que se atienda este comportamiento”, dijo Calderón.

¿Cómo? Resolviendo las carpetas de investigación que se abran por denuncias presentadas y vigilando los sectores en los que se presentan estos delitos con patrullajes sistemáticos “.

ASÍ VA EL DELITO

DE ROBO A CASA

DELITO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct TotalRobo a casa 28 28 21 26 23 42 25 25 42 29 289Con violencia 0 2 2 1 3 4 2 0 4 1 19Sin violencia 28 26 19 25 20 38 23 25 38 28 270

¿CÓMO PREVENIR EL ROBO A CASA HABITACIÓN?

Algunas empresas especializadas en seguridad empresarial y residencial publican en línea algunas recomendaciones que bien pueden ayudarte a tomar precauciones; a continuación se mencionan algunas de ellas.

La puerta

Las puertas blindadas aportan buena seguridad. Pero recuerda siempre que es básico cerrar con todas las vueltas la cerradura. Si simplemente dejas el pestillo de la puerta, con una simple tarjeta plástica se puede abrir.

No está de más disponer de dos cerraduras en la puerta. Un ladrón siempre preferirá una puerta más sencilla.

Presta especial atención a las ventanas y terrazas cercanas a lugares por los que se puedan trepar con facilidad. Los árboles pueden ser un elemento utilizado para el acceso a tu vivienda. Analiza si es necesario podarlos o quitarlos.

Sin duda la mirilla o una cadena te darán margen para identificar a alguien que llama y con pocas herramientas se puede instalar.

Refuerza la parte de la bisagra con pivotes de acero o ángulos metálicos que impidan apalancar.Si ya tienes una puerta normal trata de que tenga dos puntos de cierre como mínimo.

Cajas fuertes

Dispón de dos. Una “sacrificable”, colocada en un lugar previsible. Otra, más escondida, resguardaría lo importante.

Ventanas

Las protecciones de acero o rejas se han vuelto imprescindibles, cuida que las tengan todos los accesos posibles: puerta principal, ventanas de pri-mer y segundo piso, tragaluces, puerta de servicio, puerta de jardín o corredizas. La separación entre los barrotes no debe ser mayor de 12 centímetros.

Alarma de movimiento. Los negocios que las venden dan muchas alternativas. Valora si será suficiente disuasión para el ladrón y si su costo es admisible.

Cámara

La instalación de dispositivos electrónicos de alarma dará mayor seguridad a su vivienda. Consulta establecimientos especializados.

Se puede vincular la iluminación del recibidor o de una habitación contigua a la apertura de la puerta. El intruso lo verá más complicado si cree que puede haber alguien en casa.

Pide a los empleados de empresas de servicios que se identifiquen, y en caso de duda, llama a la empresa para su comprobación, pero no utilices el número de teléfono que conste en la tarjeta del empleado.

SEGURIDAD

- No confíes demasiado en los perros como elementos de disuasión de los ladrones; son fáciles de engañar.

- No cierres con llave los clósets y cajones para evitar roturas innecesarias. En caso de que entren los ladrones. Igualmente romperán la cerradura y te arruinarán tus muebles.

- El talonario de cheques no debe estar al lado de documentos que tengan tu firma.

- No tengas mucho dinero en casa, alhajas u objetos de valor. Deposita tus objetos de valor en cajas de seguridad bancarias.

- No comentes tus proyectos de viaje o vacaciones con personas desconocidas.

- Haz uso de todas las medidas de seguridad de que dispongas aunque sólo te vayas a ausentar por poco tiempo.

- Deja encargado a alguien, cuando te ausentes de Tu Casa durante un cierto tiempo, que recoja la correspondencia del buzón.

- Si el periodo de ausencia es largo, instala un temporizador que encienda las luces, radio y televisión durante intervalos de tiempo.

- La existencia de ropa tendida puede indicar la presencia de personas en la vivienda.

- No dejes la llave “escondida” en algún rincón o en lugares al alcance de desconocidos.

- Si pierdes o te son robadas las llaves, cambia de cerradura. Hazlo también si comienzas a habitar una vivienda anteriormente ocupada.

Comportamiento

Aunque resulte increíble el mejor método de seguridad es seguir ciertas reglas de comportamiento que deberían ser parte del sentido común.

- No hacer patente que no estás en casa. El correo no debe amontonarse en el buzón ni el periódico en la puerta.

- Las luces exteriores no deben quedar encendidas durante el día. Se recomienda usar fotoceldas.

- Tener vecinos y saber quiénes son. La puerta de al lado, sin necesidad de grandes amistades, es el mejor seguro para tu casa igual que tú lo eres para tu vecino.

- Recuerda que muchos seguros como el de la casa o de muchas tarjetas de crédito, disponen de cobertura frente a robos. Aunque lo mejor es saber si tus tarjetas tienen esa cobertura.

SOSPECHAS

Ante cualquier situación sospechosa que te llame la atención como gente merodeando en las inmediaciones o ruidos en viviendas desocupadas, llama al número de emergencias 911, ahí te canalizarán con la Policía, pero además realiza lo siguiente:

- Anota las características físicas de los vehículos y/o personas que merodean por los alrededores de la vivienda. Ante la duda, es preferible tomar precauciones.

- Si ves la puerta de tu domicilio abierta o una ventana rota, no entres, mantén la calma y llama inmediatamente a la policía desde un celular o desde la casa de un vecino.

- No toques nada del interior para evitar destruir pruebas.

- Al formular la denuncia, presenta documentos de los objetos robados como facturas o fotografías. Puede ser muy útil a la hora de capturar a los ladrones y recuperar los objetos sustraídos.