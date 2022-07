Tras el asesinato de Leydy Yarabi el pasado 24 de julio en la comunidad de El Tajito, Guasave, el colectivo feminista Sororas Guasave expresó que hubo omisión y opacidad de las autoridades para evitar el hecho.

Leydy Yarabi fue reportada como desaparecida el 19 de julio y luego de cinco días de búsqueda fue encontrada sin vida en bolsas de basura.

El colectivo feminista mencionó que Yarabi había denunciado violencia física y psicológica de parte de su ex pareja, y no recibió atección y protección, situación que desembocó en su asesinato.

“Se sabe que ella comentó que su expareja había ido por ella y que estaban platicando en su auto y la estaba agrediendo a tal punto que ella mandó un mensaje y le dijo a su amiga que estaba siendo víctima de violencia y no sabía de lo que era capaz el feminicida”.

“Dejó un mensaje a una amiga, es información que es clave, es crucial y la omitieron”, señaló Minelly Jackson miembro de Sororas Guasave.

Así mismo explicó que durante su desaparición no se vió el actuar de las autoridades, que éstas no reaccionaron a tiempo y que fueron omisas.

“Es lamentable que no hayan hecho nada, no hubo respuesta inmediata, no hubo mucho movimiento, fue un caso primero de una desaparición, ella ya había advertido que estaba en una situación de violencia y que temía por su vida, eso es una señal, un foco rojo para todas las autoridades para moverse lo más pronto posible”, afirmó.

“Realmente no hubo esa inmediatez, ni esa urgencia por buscar a esta mujer, realmente era muy evidente que estaba en un peligro muy grande”, expresó.

Minelly Jackson manifestó que en vez de buscar al asesino las autoridades están evadiendo la responsabilidad culpando a la víctima al decir que de haber puesto una denuncia formal no habría sido asesinada.

“Lo que están diciendo es que Leydy ya había hecho una denuncia, había llamado a las autoridades por un caso de violencia física y psicológica por parte de su ex pareja pero no se hizo una denuncia formal, y es lo que las autoridades están destacando ahorita, Leydy ya no está, porqué no se enfocan en decir sí el feminicida ya fue aprendido”, señaló.

“Se está comentando que no hizo su denuncia formal, sí se hubiera hecho la denuncia formal esto se hubiera evitado, posiblemente se hubiera evitado pero hubo un abandono de las autoridades, no hay una garantía de que si Leydy hubiera denunciado ahorita estuviera viva, están re victimizando el asunto, están lavándose las manos”, sostuvo.

El municipio de Guasave se coloca como el segundo con más asesinatos de mujeres en el 2022 solo por debajo de Culiacán, de los 17 asesinatos que se han registrado en Sinaloa, tres han sido en Guasave, lo que resulta alarmante pues no hay relación entre la población y el porcentaje de agresiones.