$!IEES realiza simulacro del PREP; afirma que es seguro, pero no garantizan al 100% que no pueda caerse el sistema

“Bueno, jamás se puede garantizar el 100 por ciento, pero generalmente cuando ha habido cortes de luz, entran los equipos, entran en operación y generalmente no hay retraso”.

-- ¿Qué porcentaje está garantizado que no se vaya a caer (el sistema) como dicen los ciudadanos?

El funcionario del IEES a pregunta expresa de los medios de comunicación explicó que es sumamente complicado que se pueda caer el sistema, ya que ante cualquier falla se tienen dos generadores eléctricos, y no hay un antecedente donde desde afuera del instituto, se haya maniatado el PREP.

Pese a que lo más probable que todo pase sin problemas, Jorge Alberto de la Herrán García, consejero electoral y titular de la Comisión de Innovación Tecnológica, no garantizó al 100 por ciento que no pueda caerse el sistema.

-- ¿Hay riesgo de que lo puedan maniobrar las personas desde afuera?

“Pues es difícil, no creemos, generalmente no ha sucedido en Sinaloa ni en la mayor parte de los estados, no ha sucedido nunca”.

De la Herrán García detalló que cada 20 minutos se estaría actualizando la plataforma del PREP para que la gente vaya informándose cómo va la contienda electoral, se espera que para las 21:00 horas ya estén saliendo los primeros resultados.

“Al menos cada 2 minutos se debe refrescar la página, cada 20 minutos estar diciendo los avances que hay, pueden ser cada 10 minutos, cada 5 minutos, el INE tiene como máximo cada 20 minutos, o sea, tres por hora”, informó.

Para la jornada electoral, el IEES cuenta con 144 empleados que estarán capturando las actas de manera digital, los cuales están divididos en 3 Centros de Captura y Verificación , y 214 personal operativo distribuido en los 32 Centros de Acopio y Transmisión de Datos. El órgano garante en materia electoral dijo también que el PREP es auditado por el Tecnológico de Monterrey.