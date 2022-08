Ilegal que empleadores pidan prueba de embarazo a mujeres para ingresar a trabajar, señala Semujeres

CULIACÁN._ Pedir a las mujeres una prueba de embarazo como requisito para obtener un puesto en el mercado laboral es ilegal y sancionable dijo la titular de la Secretaría de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa.

Explicó que algunos empleadores además de solicitar la prueba de embarazo también piden a las mujeres que firmen una carta donde se comprometen a no tener hijos durante un determinado periodo, acciones que violentan la Ley Federal del Trabajo.

“Uno de los grandes retos es que sigue habiendo exclusión a veces por el tema de embarazo (...) incluso hay centros de trabajo que hacen a las mujeres que firmen que no se van a embarazar o que van a tener un determinado número de hijos”, expresó Guerra Ochoa.

Esto es sancionable y está penado por la ley, sin embargo hay vacíos legales que permiten que está práctica se siga presentando, la ley del seguro social estipula que las mujeres que no hayan cotizado 30 semanas de embarazo no tienen derecho a la incapacidad por maternidad y es el patrón quien debe hacerse cargo de ese gasto.

Es por ello que los empleadores optan por no contratar a mujeres embarazadas, excluyéndolas y violentando sus derechos.

“¿Qué es lo que sucede y lo que puede decir el sector privado?, va a decir que la ley del seguro social lo obliga que si ya la mujer ya tiene un determinado periodo de embarazo y no tuvo seguro social, él se va a tener que encargar de pagar la incapacidad porque la ley dice que si la mujer no tenía 30 semanas cotizadas al seguro social, el seguro social no se hace cargo de la incapacidad”, dijo la titular de Semujeres.

Para evitar que esta situación se siga presentando y garantizar la inclusión laboral de las mujeres, es necesario hacer reformas a la ley del seguro social, un tema de carácter federal que se tiene que ver en el Congreso de la Unión.

“Es sancionable pero habría que trabajar este tema en reforma a la seguridad social, es un tema que hay que analizar con legisladoras federales porque la seguridad social, sobre todo la ley del IMSS es de carácter federal, hay que analizarlo, hay que reformar para que sean incluidas”.

“Creo que pudiéramos buscar mecanismos, invito a las mujeres a que se acerquen a la secretaría para que puedan recibir el apoyo que merecen”, concluyó.