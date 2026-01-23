Implementan en Sinaloa operativo especial para recuperar vehículos robados; van 52 en una semana, afirma Rocha Moya

Un operativo especial para la localización y recuperación de vehículos robados ha permitido recuperar 52 unidades en menos de una semana en Sinaloa, informó el gobernador Rubén Rocha Moya.

El Mandatario estatal destacó que se trata de una nueva estrategia reforzada en la que participan de manera coordinada todas las fuerzas de seguridad y distinta a los operativos generales que se realizan. Explicó que el operativo lleva entre cuatro y seis días de operación, con resultados inmediatos en todo el estado.

“Tenemos ya el operativo con seis días de operación y se han recuperado 52 carros con estos con estos y algunos deshuesados”, detalló.

“... este [operativo] es especial, por encima del otro, del más general. Este es muy especial. ¿Por qué? Porque estamos tratando de localizar vehículos en tránsito y probables”.

“... Se están deteniendo vehículos y hay un operativo especial integrado por todas las corporaciones; este fue el resultado que nos informaron hace unos momentos”, dijo.

Rocha Moya señaló que muchos de los vehículos recuperados estaban reportados como robados desde años anteriores, incluso desde 2016 y 2017, aunque la mayoría corresponde a modelos relativamente recientes.

Indicó que las unidades son detectadas durante revisiones en tránsito, al encontrar indicios que permiten confirmar que cuentan con reporte de robo, y en algunos casos se trata de vehículos deshuesados, aunque la mayoría aún estaba en uso.

“Hay de todos los modelos, hay modelos recientes que andan caminando, a que los traen y que se han parado por algún indicio y se localizan y andan manejando un carro robado y hay menos recientes, pero la mayoría son recientes. ¿Qué quiere decir recientes? A ver, 2015, 2018 y hay 2023, 24”, precisó.

El Gobernador reconoció que, hasta el momento, no se ha logrado identificar a las personas responsables del robo de los vehículos; sin embargo, destacó que el objetivo principal es la recuperación de las unidades y su devolución a los propietarios.

“Hemos rescatado carros. No hemos logrado ver quién se lo está robando”, apuntó.

Sobre el proceso de entrega, explicó que cuando existe denuncia, los vehículos se regresan con rapidez, y en otros casos se trabaja para regularizar la situación. Actualmente, dijo, entre el 40 y 45 por ciento de los vehículos recuperados ya han sido devueltos a sus dueños.

“... estamos insistiendo mucho en que ahí están con nosotros las fiscalías para que se regresen de inmediato. Son muchos, ya le dije yo que hay un 40 o 45% de carros que estamos regresando”.