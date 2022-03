Inaceptable que la autoridad justifique la agresión contra las mujeres, responde Diputada a Estrada Ferreiro

Una autoridad no debe justificar la agresión a las mujeres, dijo la legisladora Rosario Guadalupe Sarabia Soto ante las declaraciones realizadas por el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en la inauguración del taller para la Implementación de Unidades de Policías Municipales Especializadas de Género, sobre las mujeres y la violencia.

“La mujer misma propicia que le hagan daño porque no hace caso a las recomendaciones”, es la frase que la Diputada del Partido Sinaloense señaló que el Presidente municipal usó y resaltó que como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Sinaloa y como mujer y madre de familia, no puede permitir que se realicen ese tipo de comentarios.

“El desconocimiento de prevenir la violencia familiar es función de las autoridades, la responsabilidad de tener programas preventivos contra la violencia de género es de la autoridad, más cuando históricamente hemos vivido en un estado patriarcal, hoy no debemos de permitir que existan estas declaraciones misóginas de una autoridad que no puede prevenir la violencia en su municipio y la justifica”, consideró la diputada.

La pasista subrayó que es inaceptable que en un evento donde el objetivo fue concientizar a las y los elementos de seguridad municipal de cinco municipios de la entidad, Estrada Ferreiro haya justificado la agresión hacia las mujeres, enfatizando que el titular del Ejecutivo municipal lo mencionó más de una ocasión en su discurso, argumentando que la violencia contra las mujeres no puede finalizar.

Sarabia Soto indicó que no se trata de tener un policía para cada mujer que sufre violencia, sino que se trata de tener programas preventivos que eviten esta violencia, se trata de no echar a perder lo que por años se ha construido como sociedad, se trata de que las autoridades respeten a las mujeres.

“Afirmar que la violencia de género es connatural al ser humano es estar enfermo, eso es lo que dicen las personas que agreden a una mujer y justifican su actuar, el Presidente municipal no sólo deberá disculparse con las sinaloenses, deberá someterse a un programa con especialistas que le hagan comprender que el ser humano no nace violento, que no es natural”, manifestó.