La candidata al Senado de la República por Morena en Sinaloa, Imelda Castro Castro, señaló que el Instituto Nacional Electoral faltó el respeto a la Cámara Alta al no dar mejores condiciones al segundo debate entre candidatos al Senado, contrario a los encuentros entre diputados locales y alcaldes.

Previo al encuentro entre candidatos por las senadurías, el partido Morena emitió un comunicado en el que informaba que no asistirían ni Imelda Castro Castro, ni Enrique Inzunza Cázarez al segundo debate. Esto debido a que el partido propuso cambios en el formato del debate que no fueron aceptados por el INE.

Criticó que en contraste con el primer debate para candidatos al Senado, los encuentros a nivel de diputaciones locales, presidencias municipales y los diputados federales, se llevaron en mejores condiciones.

“Resulta que después, todos los debates a nivel de diputados locales y alcaldes, alcaldesas, los distritos federales, esos debates se hicieron en mejores condiciones, entonces no entendemos por qué el INE en las fórmulas del senado hace esas cosas”.

“Nosotros le dijimos que se cambiaron esas condiciones, no quisieron pues nosotros no fuimos porque la verdad es no respetar digamos esa relevancia que tiene la Cámara Alta”.

Precisó que la falta es para la Cámara Alta, dado a la relevancia del órgano del Poder Legislativo por lo que resulta importante que el organismo electoral reconozca la situación.

“Yo no estoy hablando de los candidatos o de mí como candidata o de los candidatos de Morena, sino de lo que es, lo relevante que es la Cámara Alta y creo que ahí sí nos faltó al respeto el INE”.

“Adelante con quienes hayan asistido y respetamos eso (...) Sí es importante que el INE pueda reconocer eso y que la sociedad también vea cómo se están haciendo las cosas”, expresó.