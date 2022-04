Inés asegura que ya se empieza a notar el cambio, por eso salió a votar en la Revocación de Mandato

CULIACÁN._ Cuando Inés González, de 67 años, salió de la casilla, estaba encabronado.

Tuvo la suerte de llegar antes de las ocho de la mañana y ver como le cambiaron las reglas, de que ahora no vale la cola, sino el apellido, para pasar primero.

Inés, un maestro jubilado, llegó a las casillas instaladas en el Instituto Senda de la colonia Las Quintas para participar en la jornada electoral que propuso la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, una consulta que pretende dejar base jurídica para la revocación de mandato o ratificación de gobernantes.

Y lo hace porque hoy, alegó, hay más condiciones para levantar la voz.

“Llegue antes de las ocho. Supuestamente empezamos a hacer cola, y ahora nos salen con que es por apellidos”, expresó con cierta indignación, poco después de las ocho de la mañana.

“Ahí hay gente que llegaron bien temprano, pero ¿qué es lo que pasó? Se van a esperar hasta el último, porque es por apellido. Hubieran avisado y ahí se llega más tarde. Si, por el apellido, pero cosa que no es justo. Primero, porque la cola se debe respetar, es la tradición, y pues hubieran avisado”.

Luego se le preguntó por la razón que lo motivó a salir a votar.

“No pues la realidad, que hemos vivido muchos años, pero ya estamos agarrando más conciencia, bueno, conciencia teníamos, pero oprimía”, explicó.

“Yo soy maestro, pero ya jubilado y no podía hacer nada uno; ahí teníamos a los caciques del sindicato y a las autoridades, no podía hacer nada uno, porque lo señalaban, y ahora es diferente”.

Inés asegura que hay un cambio, que aunque todavía falta ya se empieza a notar.

“Estamos viendo un cambio, no se ha visto completamente, pero se ve algo”, expresó.

“Se ve que a la gente se le ayuda, no como antes, a la gente no se le reprime, a la gente no se le como antes que había un mitin y los granaderos y eso, o sea, ahora es diferente”.