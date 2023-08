CULIACÁN._ El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito declaró infundadas las quejas del Congreso del Estado y de la SEPyC interpuestas por la admisión de demandas de amparo en contra de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que presentaron consejeros universitarios y el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, aseguró Ramón Bonilla Rojas.

El integrante del equipo defensor de la UAS informó en un comunicado que en la última semana se han resuelto alrededor de cinco quejas por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa donde se reconoce la legitimación de la UAS para defender la autonomía ante tribunales y en contra de la Ley de Educación Superior, por lo tanto los amparos siguen su curso normal y es algo que alienta.

“En este caso un Tribunal Colegiado decide que son impugnadas las quejas y por lo tanto hay visos de inconstitucionalidad de parte de la Ley de Educación Superior, lo cual creemos que en un futuro no muy lejano va a haber sentencias que van a condenar al Congreso del Estado, al Gobernador, al Secretario General de Gobierno, a la propia SEPyC para efecto de hacerles saber que están violando el artículo 3ro de la Constitución, específicamente la Autonomía de la Universidad en su vertiente de autogobierno, están violando la libre administración del patrimonio de la propia Universidad”, dijo.

El también director de la Facultad de Derecho Mazatlán señaló que el recurso de queja que había interpuesto la SEPyC en contra de la admisión de la demanda de amparo que interpuso el Rector en contra la Ley de Educación Superior, la propia SEPyC se desistió de la queja al ver que están perdiendo todas y cada una de las quejas interpuestas.

“Implica que implícitamente están aceptando que los argumentos que han vertido son falaces, insuficientes, ineficaces, que no tienen ningún resultado para poder revertir lo que los jueces federales han dicho a favor de nosotros... SEPyC no ha podido, ni el Congreso, ni Gobierno del estado, no han podido hacerle frente a la defensa jurídica de la Universidad, ¿esto que implica? Que la autonomía universitaria, la autonomía de la UAS está totalmente garantizada”, enfatizó.

“Todas las quejas interpuestas por el Congreso del Estado y por la SEPyC todas han sido declaradas infundadas por los tribunales Colegiados de Circuito, han perdido, absolutamente todas les han declarado infundadas... esto corrobora que la defensa de la Universidad está en la vía correcta, que vamos ganando la batalla legal y que esto implica que en un futuro no muy lejano se pueda declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa”, advirtió.

Agregó que son entre 22 y 24 quejas las que se han resuelto a favor de los universitarios de un universo de 220 amparos que se interpusieron, y como todas son en el mismo sentido es muy probable que los tribunales colegiados sigan declarándolas infundadas.