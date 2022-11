$!Inician los 16 Días de Activismo en Contra de la Violencia a Mujeres y Niñas

“Y qué bueno, no es malo que aumenten las llamadas de denuncia, lo malo es que de cada denuncia, por lo menos tres no se hacen”.

Rocha Moya destacó que Sinaloa tiene refugios en Culiacán, Mazatlán y Guasave para atender a mujeres que son víctimas de violencia; y que están construyendo otro en Ahome. Así como la edificación de un Centro de Justicia para las Mujeres en Mazatlán.

“Me interesa mucho que sepan que vamos a seguir siendo un ejército unitario en contra de la violencia contra las mujeres, y lo vamos a perfeccionar cada vez más, y cuando hablo de ejército, veo el tema de procuración o punitivo, pero nos interesa más la parte cultural, y estamos trabajando en educación, en cultura y en deportes”, añadió.

La jornada de actividades que se llevó a cabo este viernes, inició a las 09:00 horas y concluirá a las 18:00 horas con la iluminación del Palacio de Gobierno en color naranja, que es característico de la conmemoración de este día.

Como parte de esta campaña, medios de comunicación de cobertura estatal incluirán en su programación mensajes y contenido dirigido para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, durante toda esta jornada, contribución que agradeció la secretaria de las Mujeres.

“Podemos decir a un año, no porque todo esté resuelto, no porque no haya todavía retos por vencer y obstáculos que derribar, sí podemos decir que el recuento, si bien no es satisfactorio, hay logros significativos, pues está por terminarse un Centro de Justicia para las Mujeres en Mazatlán, están las tres oficinas de atención en lugares de alta incidencia de violencia, como es el caso de Guasave, Alturas de Sur, y Villa Juárez”, señaló.