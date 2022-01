Iniciar con vacunación para niños y niñas piden en el Congreso de Sinaloa

Que niños y niñas a partir de 5 años puedan recibir la vacuna que les proteja del Covid-19 y se garantice un regreso a las aulas más seguro, pidieron desde el Congreso de Sinaloa la Diputada Viridiana Camacho Millán y el Diputado Feliciano Valle Sandoval, en orden de que el Gobernador Rubén Rocha Moya concrete estas gestiones con el Gobierno federal.

De acuerdo con Camacho Millán, Presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de Sinaloa, el pasado 15 de enero el Gobernador Rocha Moya anunció que gestionará ante el Presidente de la República el inicio de la vacunación contra el Covid-19 para niños a partir de la edad de 5 años en adelante.

“Las cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes indican que los contagios acumulados de Covid-19 en esta población es de 76 mil 749 casos de abril de 2020 al 03 de octubre de 2021: 18.6 por ciento de ellos corresponde a infantes de 0 a 5 años, 24.1 por ciento a niños de 6 a 11 años y 57.2 por ciento a jóvenes de 12 a 17 años”, detalló la Diputada.

En México, abundó, se han presentado casos de defunciones de niños a causa del coronavirus y la mayoría de los decesos están relacionados con otras enfermedades como leucemia, diabetes, asma, padecimientos cardiovasculares o renales, sin embargo, existen casos de infantes que no tenían ninguna otra enfermedad y fallecieron.

“Otra de las consecuencias de que este grupo poblacional no se encuentre aún vacunado, es precisamente la propagación de este virus, pues, muchos de los colegas médicos comentan que es porque la población de menores de 14 años que no están en el esquema de vacunación, se mueven libremente y muchos de ellos no saben si están infectados porque en su mayoría, son asintomáticos”, destacó.

En este sentido, la legisladora celebró que una farmacéutica probó que su vacuna, Pfizer-BioNTech, se puede suministrar en niños y niñas de 5 a 11 años de edad, por lo que Estados Unidos comenzó el 2 de noviembre pasado a vacunar a la población de este rango de edad.Otros países que ya están aplicando la vacuna a infantes son España, Uruguay, Chile, Canadá, China, Francia, Dinamarca, entre otros, mientras que en Sinaloa, en octubre se inició con la vacunación de los adolescente de 12 a 17 años que tuvieran alguna comorbilidad, llegando este beneficio a casi 5 mil menores, y posteriormente, se amplió el rango de edad para que se vacune a todos los jóvenes de 14 a 17 años en el estado, alcanzando la cifra de 28 mil, 563 niños de 14 años cumplidos, y de 128 mil 453 adolescentes vacunados entre 15 y 17 años.

“Hacemos un respetuoso exhorto al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como al Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, para que continúen con las gestiones correspondientes ante las autoridades federales para que las niñas, niños y adolescentes entre 5 y 13 años sean vacunados”, dijo en nombre del grupo parlamentario del PAS.

Mientras que Valle Sandoval, en representación del PRI, expuso su preocupación por la vacunación a menores de 5 años en adelante con el fin de que se les permita tener un regreso seguro a clases, sumándose a la petición porque se gestionen las dosis a la mayor brevedad posible, idea que el legislador había manifestado desde el pasado 12 de octubre.

“Sabemos que hay padres que señalan que no están dispuestos a vacunar a sus hijos, postura que se respeta, sin embargo, debemos luchar por el derecho a vacunarse de todas y todos los niños de las familias que esperan el biológico”, manifestó el legislador priista.

El Diputado expresó que existe preocupación de padres de familia por vacunar a las personas menores de edad y así tener la certeza de que el riesgo es menor y así poder regresar a clases, momento anhelado que tiene los niños y niñas por volver a convivir con sus compañeras y compañeros y escuchar de viva voz a sus profesores.

Valle Sandoval reconoció, que si bien hay familias que acuden con menores de edad a espacios públicos, fiestas y diversos lugares con aglomeraciones, sin embargo, consideró pertinente acotar que esas actividades son opcionales, pero el acudir a clases, es obligatorio.