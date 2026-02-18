Iniciará FGE investigación por ataque a propiedad de virtual dirigente del Stasac por oficio

CULIACÁN. _ El ataque a la propiedad del virtual ganador de la elección a la Secretaría General del Stasac, Homar Salas, será investigado de oficio, y no había denuncias previas de amenazas, señaló la fiscal Claudia Sánchez Kondo.
Luego de confirmar que el ataque sí fue al domicilio del líder sindical, Sánchez Kondo recalcó que ya se abrió la carpeta de investigación.
“No hay denuncia (por amenazas) y se inicia la carpeta de investigación de oficio”, señaló esta mañana durante una reunión con periodistas en Culiacán.
El ataque al domicilio del líder sindical ocurre una semana después de las elecciones que ganó con cierta sorpresa y tras el ataque a los diputados del Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, hecho que pudiera estar relacionado con el tema sindical.
Según el reporte policial, Salas resultó ileso y se encuentra resguardado.