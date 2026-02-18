Culiacán
|
Ataque armado

Iniciará FGE investigación por ataque a propiedad de virtual dirigente del Stasac por oficio

La fiscal Claudia Sánchez Kondo, informó que no había denuncia previas de amenazas en contra del recientemente electo dirigente del Sindicato del Ayuntamiento de Culiacán
José Abraham Sanz
José Abraham Sanz |
18/02/2026 10:03
18/02/2026 10:03

CULIACÁN. _ El ataque a la propiedad del virtual ganador de la elección a la Secretaría General del Stasac, Homar Salas, será investigado de oficio, y no había denuncias previas de amenazas, señaló la fiscal Claudia Sánchez Kondo.

Luego de confirmar que el ataque sí fue al domicilio del líder sindical, Sánchez Kondo recalcó que ya se abrió la carpeta de investigación.

“No hay denuncia (por amenazas) y se inicia la carpeta de investigación de oficio”, señaló esta mañana durante una reunión con periodistas en Culiacán.

El ataque al domicilio del líder sindical ocurre una semana después de las elecciones que ganó con cierta sorpresa y tras el ataque a los diputados del Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, hecho que pudiera estar relacionado con el tema sindical.

Según el reporte policial, Salas resultó ileso y se encuentra resguardado.

#Violencia
#Culiacán
#Inseguridad
#Sinaloa
#Ataque Armado
#ATAQUE A INMUEBLES
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube