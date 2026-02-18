Iniciará FGE investigación por ataque a propiedad de virtual dirigente del Stasac por oficio

CULIACÁN. _ El ataque a la propiedad del virtual ganador de la elección a la Secretaría General del Stasac, Homar Salas, será investigado de oficio, y no había denuncias previas de amenazas, señaló la fiscal Claudia Sánchez Kondo.

Luego de confirmar que el ataque sí fue al domicilio del líder sindical, Sánchez Kondo recalcó que ya se abrió la carpeta de investigación.