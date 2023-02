La inoperancia del nuevo Hospital General de Culiacán no está relacionada con que el Instituto de Salud para el Bienestar no haya otorgado los recursos prometidos el pasado mes de septiembre, aseguró el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo.

“Como lo he dicho antes, el recurso de los 43 millones no interfiere con la activación para la operatividad ahorita del hospital, ese recurso nos va a permitir hacer compras extraordinarias de equipo, pero no interfiere con el funcionamiento nosotros, si estuviera listo, podríamos incluso trabajar”, dijo.

González Galindo anunció que la próxima semana viajará a la Ciudad de México para hablar de diversos temas de salud, y sobre el recurso de 43 millones de pesos que prometió Juan Ferrer, titular del Insabi, en septiembre del 2022.

Explicó que el Hospital General de Culiacán está en proceso de entrega-recepción al Gobierno del Estado.

“Una vez que el Gobierno del Estado lo reciba, ya ellos nos autorizan a nosotros entrar como Secretaría de Salud”, detalló.

“En ese momento, obras de la Secretaría de Salud va a entrar a hacer una evaluación, van a hacer un levantamiento, ellos van a decir para mudarnos, a partir de ahí empezamos el proceso”.

La construcción del nuevo Hospital inició durante la administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel. En los periodos más álgidos de la pandemia de Covid-19, fue operado por la Secretaría de Defensa Nacional como hospital Covid para la atención de pacientes con esta enfermedad.

Pese a las reiteradas promesas del ex Mandatario estatal, y aún con el cambio de administración, hasta la fecha el nuevo edificio sigue sin recibir a pacientes.