Ante la salida de Culiacán del listado de 50 ciudades más violentas del mundo, Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, opinó que no se deben hacer lecturas absolutas de la situación.

“Esto no debe traducirse en echar las campanas al vuelo y decir que ya estamos fuera de cualquier situación de inseguridad, no, me parece que esto es un problema mayor que hay que seguirlo atendiendo”, comentó el Diputado local.

Admitió que no conoce la estadística ni la metodología con la que hicieron el anuncio, que le alegró, pero aún así las autoridades deben seguir atentas y buscar profundizar las políticas públicas para avanzar.