Insiste PAN Culiacán en pedir renuncia de Rocha Moya; es un Gobierno fallido, señalan

El Comité Directivo del Partido Acción Nacional en Culiacán reiteró su posicionamiento en torno a pedir la renuncia del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por la crisis de seguridad que atraviesa el estado.

La dirigente municipal, Silvia Ramírez López, señaló que la ineficacia del Estado para restablecer la paz en la capital y en toda la entidad, además de la postura de las autoridades por negar la situación, demuestran que no tienen la capacidad para gobernar.

“Un Gobierno estatal y municipal que no pueden garantizar la paz, la seguridad, la salud social y la economía del estado es un Gobierno fallido. Los sinaloenses no merecemos un Gobierno cínico, desvergonzado y que niega lo que está pasando en nuestra tierra”.

“Nuestro Gobernador Rocha no ha sido capaz de garantizar el desarrollo económico de Sinaloa, lo frenó en este tiempo; no puede garantizar la paz y la seguridad por su compromiso con los grupos fácticos; no puede restaurar el Estado de Derecho y la gobernabilidad, es a todas luces su ingobernabilidad”, expresó.

Aseguró que el llamado no corresponde a una petición partidista, sino a un reclamo colectivo de la ciudadanía que sufre los estragos de la ola de violencia.

En ese sentido, mencionó que si hubiera voluntad de parte del Gobierno y del Congreso del Estado, trabajarían en modificar la Ley para proceder a un proceso de revocación de mandato.

“Que no venga el Gobernador a decirnos que somos los partidos políticos los que pedimos su salida en el descontento social y el derecho que le compete a la ciudadanía de solicitar su renuncia”.

“Si tuviera vergüenza el Gobernador y los congresistas de Sinaloa, para darnos una solución ante tanto reclamo ya estuvieran trabajando en un transitorio para validar la salida del Gobernador, una salida honrosa que le den, que no se la merece”, manifestó Ramírez López.

Respecto a las autoridades de seguridad locales, encabezadas por el Secretario Óscar Rentería Schazarino, criticó que a más de un mes de que asumió el cargo en el Estado, no ha salido ante la ciudadanía para informar sobre la información.

“No da la cara porque no hay resultados, no da la cara porque cuando salen y dicen “está todo controlado”, a las dos horas les demuestran que no está controlado”, recriminó la dirigente del PAN Culiacán.