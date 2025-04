Instala Congreso de Sinaloa segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la 65 Legislatura

El Congreso del Estado de Sinaloa instaló este 1 de abril el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la 65 Legislatura, y cuya primera sesión se celebrará el próximo 3 de abril.

En el acto del periodo de receso, con un periodo extraordinario de sesiones, entregaron los resultados de la Diputación Permanente que se integró los meses de febrero y marzo

“Hoy concluimos este periodo extraordinario de sesiones con la satisfacción del deber cumplido. Durante estos días hemos trabajado con compromiso y responsabilidad, abordando asuntos de gran relevancia para nuestro estado y su gente.

“Agradezco profundamente la dedicación de cada diputada y diputado, así como el esfuerzo del equipo técnico y administrativo que hace posible nuestra labor legislativa. Sigamos avanzando con diálogo, consenso y un firme sentido de servicio, poniendo siempre en el centro el bienestar de Sinaloa”, expresó la presidenta de la Mesa Directiva, la Diputada Yeraldine Bonilla Valverde.

La Diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Diputación Permanente, detalló que entre las acciones de este órgano dieron primera lectura a 47 iniciativas diferentes, de las cuales 43 se enviaron a comisiones para continuar con su proceso legislativo.

Por otro lado, recibieron y dieron trámite a 10 comunicados provenientes del Poder Ejecutivo y Judicial, además de 14 decretos, así como la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones.

“Durante estos meses de febrero y marzo en realidad estuvimos tan activas y tan activos que no se notó que estuviéramos en periodo de receso.

“Sabemos que hay retos pendientes, que hay deudas pendientes no solamente en temas de búsqueda, no solamente en temas de seguridad, no solamente en temas de víctimas, de mujeres, de familias, de fortalecer el bienestar y la felicidad de los sinaloenses.

“Hay un gran compromiso en esta 65 Legislatura. Seguiremos haciendo equipo con el Gobernador del Estado y con todos los poderes. Independientemente de las diferencias y de las críticas que algunos sectores puedan tener hacia nosotros o hacia el titular del Poder Ejecutivo, por encima de eso está nuestro compromiso de seguir fortaleciendo nuestros resultados en materia de seguridad, en materia de bienestar y seguir respondiendo en materia de las reformas normativas y constitucionales que nos piden”, manifestó Tere Guerra.