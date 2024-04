En las instalaciones del centro de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en la colonia El Vallado, hay campaña de esterilización por tiempo indefinido.

Estarán atendiendo a 35 animales diarios, de lunes a viernes, a partir de las 8:30 horas, por la calle Puerto Barrios, número 1964 en la colonia El Vallado.

Las recomendaciones que se deben tener en cuenta para llevar a la mascota son ayuno de 12 horas, sin agua y alimento; bañados, sin garrapatas o pulgas; perros con correa, no sueltos; gatos en jaula, cartón o funda; llevar una toalla o cobija limpia, buenas condiciones de salud.

De la misma manera, será a partir de los tres meses y hasta los 7 años de edad, no se aceptarán perras ni gatas lactantes, pues se tiene que retirar cachorros y esperar siete días a que se seque la leche; no perros de razas, no hembras en celo.

No se aceptarán perros pug, bulldog francés, shitzu, boxer, en la campaña, debido a las complicaciones que los pacientes braquicefálicos, que son las razas con el cráneo especialmente ancho, y en particular la cara y la nariz achatadas, puedan presentar.

Los beneficios de la esterilización son que previene tumores, enfermedades, alarga la vida y ayuda a corregir comportamientos indeseados, se reduce el marcaje de orina y en machos el darse a la fuga.