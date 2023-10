El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa investiga la agresión verbal del Gobernador Rubén Rocha Moya contra una periodista durante la cobertura de las afectaciones de la tormenta tropical Norma.

El Instituto urgió a las autoridades estatales a conducirse con respeto para con los comunicadores y medios de comunicación.

“Desde el día de los hechos, este Instituto atendió el caso del Medio de Comunicación Línea Directa y se encuentra dando seguimiento al mismo. Se conmina a toda autoridad en el Estado de Sinaloa a cumplir con tales deberes, absteniéndose de calificar a los medios de comunicación de manera que se ponga en duda su credibilidad o prestigio”, señaló el Instituto en un comunicado.

El pasado 23 de octubre, en un recorrido en la comunidad el Burrión en Guasave, el Gobernador arremetió contra una periodista mientras transmitía en vivo.

“No necesita usted ratificarme, yo tengo más palabra que Línea Directa”, respondió el Gobernador a la petición de la reportera de que repitiera el compromiso que segundos antes el Mandatario le hizo a la ciudadanía de entregar apoyos.

“No venga usted a querer ser testigo de honor. Lo que les dije se los dije yo, y se los dije de frente, que la 4T no mentimos, no robamos, no traicionamos, por lo tanto los vamos a apoyar”.

Reportera: Lo que quiero es que la gente que no estaba escuchando en ese momento lo escuche.

Gobernador: Ustedes se creen la gran cosa. Suponen que son la reserva moral de este mundo, y discúlpeme que se lo diga, porque no me gusta que anden detrás de uno.

Reportera: Estamos transmitiendo...

Gobernador: ¡Ah, sí’!, ¿y qué me van a hacer con que estén transmitiendo? Casi nadie los oye.

Estos comentarios del Gobernador se acompañaron de las risas de servidores públicos que lo acompañaron al lugar.

Horas más tarde el Gobernador se disculpó con la periodista mediante la emisión del medio de comunicación en cuestión.

“El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa rechaza contundentemente cualquier expresión de denostación contra periodistas, defensores y medios de comunicación”, destaca el Instituto.