Intercede Gobernador por familiares de Rosario Lilián: ‘Era ella la que acusaba a un responsable, no ellos’, señala

CULIACÁN._ Tras el asesinato de Rosario Lilián Rodríguez Barraza, madre de que buscaba a Fernando, su hijo desaparecido desde 2019, el Gobernador Rubén Rocha Moya envió un mensaje para interceder y aclarar, que era ella la que señalaba un responsable y no sus familiares.

El mensaje, según el propio mandatario, para garantizar algo de seguridad a los familiares.

“Habría que aclararlo muy bien por seguridad de los muchachos, de los familiares de Rosario, era ella la que afirmaba que el responsable era el que estaba preso allá, ningún otro familiar eh, para que quede muy claro, ningún otro familiar dijo”, comentó.

Sobre la persona que está detenida en San Luis Río Colorado, quien presuntamente es el responsable de la desaparición del hijo de Rosario Lilián, el Gobernador dijo que habría que preguntar a la Fiscalía si ya se estableció relación alguna.

“Yo estuve con ellos y a mí me dijeron, era mi mamá, la que ella decía, entonces, pero bueno claro, es una opinión que debiera de estar ya documentada, la Fiscalía ya debe saber qué pasa, qué hicieron, porque no han procedido, pero allá”, dijo.

“Es decir, se pueden requerir, es lo que hacen, cuando se quiere seguir un delito aquí, se puede requerir y aquí tenerlo, porque pasa si no está si no tenía un, si no está formalmente presentada una denuncia, porque es muy probable, que yo vaya y le diga a la Fiscalía sabes que Fiscalía, aquí entre nos, porque no quiero tener problemas, y tienen derecho, esto ocurre, pero la Fiscalía no puede proceder si no existe la denuncia, así es, pero hay que verlo”.

Rosario Lilián Rodríguez Barraza, fue asesinada el pasado 30 de agosto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en La Cruz de Elota, después de salir de una misa en honor a su hijo desaparecido.

Antes de morir, Rosario Lilián expresó en un video que publicó el proyecto Hasta Encontrarles, que desde el 16 de octubre de 2019, había buscado a Fernando día y noche, pero no había podido dar con él.

“Lo he buscado de día y de noche, y pues nada más nada, lo único que sé es que se lo llevaron unos hombres armados en un carro blanco, vine y puse denuncia a Fiscalía Mazatlán y pues nomas nada, traje video, traje testigos y pues hasta la fecha pues no me han resuelto nada”, expresó Rosario Lilián en el video.

En ese mismo video, la madre de Fernando detalló que el responsable de la desaparición de su hijo se encontraba detenido en San Luis Río Colorado.