$!‘Inventa’ puesto Quirino y pagó casi un millón de pesos por tener su propio chef

La oficina del Gobernador sólo respondió con uno de los dos currículums de las personas que ocuparon el cargo, con lo que se pudo conocer que Lilia Karely, antes de atender al Gobernador, tuvo la oportunidad de atender al ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; al ex secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, y la ex primera dama Angélica Rivera.Además de deportistas como el ex campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, el cantante Julión Álvarez y los grupos Tigres del Norte y Tucanes de Tijuana.