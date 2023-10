De acuerdo con un reporte de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la ciencia, tecnología y la innovación pueden desempeñar un papel central en la transformación de los sistemas agroalimentarios, al mismo tiempo que apoyan a lograr las metas de desarrollo sostenible. Bien financiada, los sistemas de investigación y desarrollo agrícola (I+D), son cruciales para que esto suceda. La importancia fundamental de invertir en la investigación agrícola es evidente al observar hacia el futuro los tremendos desafíos frente a la humanidad, así como a los sistemas agroalimentarios del mundo. Las ventajas de invertir en I+D agrícola también son claros cuando miramos al pasado, donde una amplia serie de estudios han demostrado claramente los beneficios sustanciales que resultaron de inversiones en I+D agrícola.

Las últimas estimaciones publicadas sobre el crecimiento mundial inversiones del sector público y privado indican que alrededor de 60 mil millones dólares fueron invertidos en investigación agrícola en 2014, de los cuales alrededor de tres cuartas partes eran de del sector público y una cuarta parte del sector privado. De estas inversiones, se identificaron cinco tendencias clave claras y comunes surgen de los diferentes análisis que se han realizado sobre inversiones en I+D agrícola en todo el mundo.

Primero, las inversiones globales en agricultura, la I+D, ajustada a la inflación, ha aumentado de manera constante durante los últimos 30 a 40 años. El gasto per cápita en investigación también ha aumentado, a pesar del crecimiento sustancial de la población del mundo durante este tiempo. Si bien esto puede parecer positivo, cabe señalar que las inversiones en todas las formas de I+D han aumentado más rápido que la I+D agrícola en los últimos años, esto es el crecimiento del gasto en otras áreas de la economía ha sido mayor que el invertido en agricultura. Además, la necesidad de I+D agrícola es mucho mayor ahora que en el pasado, debido a los enormes desafíos que enfrenta el planeta, como el cambio climático y la gama más amplia de áreas de investigación que necesitan ser dirigido.

En segundo lugar, la proporción de inversiones de los países de ingresos medios está aumentando y la proporción de inversiones de los países de altos ingresos está disminuyendo. Aunque el gasto sobre I+D agrícola en países de altos ingresos ha aumentado en las últimas décadas, esto ha ocurrido a un ritmo mucho más lento que la de los países de ingresos medios. El crecimiento del gasto proviene de varios países, entre ellos India, Brasil, y especialmente China. También se observan tendencias similares cuando se gasta en I+D global, es decir, no se considera sólo la agricultura.

En tercer lugar, la mayoría de las inversiones se realizan por un puñado de países de ingresos altos y medios. Casi el 60 por ciento de las inversiones en investigación agrícola hechas por el sector público en 2016 procedían de sólo nueve países. Clasificado por el tamaño de sus inversiones, éstas son China, Estados Unidos de América, India, Brasil, Japón, la República Islámica del Irán, Francia, Alemania y la República de Corea. Estos Los mismos países dominan todas las áreas de la ciencia y tecnología, lo que representa una estimación del 78 por ciento del gasto mundial en I+D en total en 2018.

Cuarto, las inversiones de países de bajos ingresos siguen siendo extremadamente bajos y a menudo son altamente volátiles. Las inversiones en agricultura La I+D ha aumentado marginalmente en los países de bajos ingresos en las últimas décadas, pero siguen siendo un muy reducido 2 por ciento del total. Además, la financiación suele ser inestable año tras año, lo que hace aún más difícil que los sistemas nacionales de investigación agrícola en los países de bajos ingresos sean eficientes y lleven a cabo investigaciones significativas que aborden las necesidades de sus agricultores. La importancia de garantizar una financiación mayor y estable para los países de bajos ingresos se destaca, así como su compromiso reforzado en asociaciones en relación con la agricultura investigación.

Quinto, el gasto en I+D agrícola del sector privado está creciendo más rápido que el público, por lo que su participación en el total mundial es creciente. Si bien es muy alentador que el sector privado está invirtiendo más en la investigación agrícola, es esencial que aumenten las inversiones en investigación pública, a medida que las investigaciones realizadas por el sector privado no reemplazará al sector público. La investigación que las organizaciones públicas de investigación hacen, no necesariamente deben redituar en beneficios económicos y por lo tanto puede trabajar en especies vegetales y animales, pero sobre todo en los problemas que enfrentan los pequeños agricultores que no son priorizados por el sector privado, y en áreas de investigación que involucran bienes públicos, cubriendo temas como el medio ambiente protección, seguridad alimentaria, sostenibilidad y cambio climático. Es por tanto esencial tener un público próspero y bien financiado sistema de I+D agrícola.

Para finalizar, podemos ver la importancia que las inversiones en investigación agrícola y la importancia que ha tenido en países como Brasil, China y los Estados Unidos. Es algo a destacar que nuestro país no figura entre los impulsores de inversiones en estos rubros, esto es particularmente preocupante ante el tamaño de nuestra agricultura y las particularidades de nuestra situación geográfica y de nuestro sistema agroalimentario, por lo que el depender de comprar la tecnología desarrollada para otros ambientes y adaptarla al nuestro, no siempre proveerá los mejores resultados, por lo que es importante que en la próxima administración se establezcan metas para la inversión y alentar el desarrollo de inversiones tanto publicas como privadas para atender las necesidades más apremiantes como la tecnificación de riego el desarrollo de semillas resistentes a as sequías y las altas temperaturas, entre otras.

