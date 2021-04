“Estoy disfrutando mucho esta campaña, lo mismo le he pedido a quienes me acompañan en los recorridos y toques de puerta. Estamos disfrutando a nuestra gente, nuestra tierra y escuchando sus necesidades de viva voz”, dijo.

Quevedo Inzunza agregó que tiene claro que el objetivo principal de cada una de sus actividades es dar a conocer sus propuestas que son concretas, con nombre y apellido.

“Yo he bailado, he recorrido, he jugado, todo con propuestas en la mano, cosa que lamentablemente no he visto en los demás, y así mi gente no tiene oportunidad de saber qué trae cada uno en la bolsa”, añadió el candidato.

Las principales propuestas de César Quevedo son trabajar en la educación, porque considera que es la base para el desarrollo; mejorar el suministro de agua potable en todas las comunidades y que sea de calidad; la sustentabilidad ambiental, ya que dijo el tema ecológico es sustancial para que un municipio rural evolucione.

Destacó también que Navolato tiene el potencial para estar entre los cinco mejores municipios del Noroeste de México, un municipio sustentable donde su ecoturismo, su agricultura y su pesca, evolucionen y sean puntas de lanza para el desarrollo de la región y de sus habitantes; además, el municipio también tiene el potencial para que en éste se desarrollen actividades de valor relacionadas con la bioeconomía y la agroindustria.