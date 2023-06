En la conferencia ‘Alcance de la sentencia: Mariana Lima Buendía”, la activista Irinea habló sobre el andar de 13 años para que hoy en día el asesino y ex esposo de su hija por fin tuviera una sentencia.

Con la misión de evitar la repetición de casos de violencia de género como el que vivió su hija Mariana, víctima de feminicidio por parte del ex Policía Julio César Hernández Ballinas, sentenciado a 70 años de cárcel, y narrar su camino por la justicia que les costó 13 años de ataques y amenazas de muerte, llegó Irinea Buendía a Sinaloa, defensora de los derechos de las mujeres.

“Denuncié el contexto de violencia que mi hija vivió durante 18 meses, pero Julio César denunció que mi hija se había suicidado y no quería que se investigara como homicidio porque ella había decidido quitarse la vida”, compartió Buendía.

La defensora de derechos humanos dijo que el matrimonio de su hija era una relación violenta, pues sufrió abuso físico, psicológico y sexual de parte de su marido, pero por más que su familia opinaba que “el hombre que golpea la primera vez, nunca deja de golpear”, ella no logró salir de ahí.

La familia de Mariana Lima contactó con múltiples autoridades en busca de alguien que rompiera el patrón de abuso de poder que los Lima Buendía estaban viviendo, sin éxito alguno.

“Cuando denuncié el contexto de violencia que mi hija vivió, le puse nombre y apellido al asesino de mi hija, el Ministerio Público me calló y dijo que yo no sabía, y sí tenía razón, yo no tengo ninguna formación académica, pero sí sabía que Julio César era el asesino de mi hija”, recordó Irinea.