Isleta en Malecón viejo se pone por la mala disciplina de los conductores de Culiacán: Carlos Inzunza

La isleta que se pone en el Malecón viejo es debido a la mala disciplina de los conductores de Culiacán, opinó Carlos Inzunza Valenzuela, presidente del Colegio de Arquitectos de Sinaloa.

El también integrante del consejo ciudadano del Implan detalló que esta radical implementación es necesaria, dado que en la intersección de la Calzada Xicoténcatl y Paseo Niños Héroes se dan muchos accidentes, y los conductores hacen caso omiso a las boyas metálicas que estaban inicialmente en este lugar.

“Lo tenemos que ver como que son para poner orden en el comportamiento de los conductores, ganar un poco las vialidades, el tema es que está más que comprobado que no han funcionado las boyas metálicas, entonces es una medida, que puede parecer un poco extrema la que están impulsando, pero es lo que está arrojando la mala disciplina que tenemos los conductores en general”, explicó.

“Es una falta de conciencia, y en esos puntos donde la circulación no está bien definida, primeramente estuvo pintado, luego con boyas metálicas, está comprobado que la gente no los respeta, se los brinca, se pasa de un carril a otro y eso ocasiona problemas”, añadió.

El presidente del Colegio de Arquitectos señaló que si bien no es lo mejor poner este tipo de infraestructura, es necesario hacerlo debido a la desobediencia de los conductores en Culiacán; más que un defensor de la isleta, está a favor de un ordenamiento vial.

“Estamos a favor del ordenamiento vial, ese sería el concepto, y a veces va a ser con medidas extremas; a veces es con educación vial, a veces con medidas como esta”, explicó.

“Nosotros no nos podemos manifestar en contra porque los datos y los índices de siniestralidad son contundentes, hay desorden ahí en esas vialidades, y esas medidas pueden parecer extremas, no tanto como los pasos peatonales, que el que más conflicto causó fue el del Parque Acuático, que ya no está, pero en este caso sí lo vemos como una medida resultante de los índices de siniestralidad que se están registrando”, agregó.