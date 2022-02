$!Japac niega presencia de pozos con arsénico en Culiacán; estudio demuestra 4 casos

En Culiacán fueron cuatro pozos detectados en 2018 y 2019.

“No, pues, quisiera verlos, y quién lo hizo, y en qué laboratorio. No es cierto, nosotros lo negamos totalmente”, mencionó el funcionario.

Y en caso de encontrar arsénico en un pozo, ¿qué se hace?

“No sé, mija, aquí no hay, aquí no tenemos el problema. No quisiera entrar en... para no generar... los que tengan, hay que averiguar qué están haciendo, pero nosotros, aquí no hay, no es problema nuestro” concluyó.