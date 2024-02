CULIACÁN._ La titular del Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jhenny Judith Bernal Arellano, admitió que uno de los retos que tiene este organismo autónomo es el de adquirir credibilidad.

Después de la presentación de Iniciativa Sinaloa sobre su nuevo estudio Policy Paper Mujeres Que Luchan: Por la Protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos en Sinaloa, Bernal Arellano explicó que al ser un Instituto que tiene un año desde que mantiene operaciones, será el trabajo lo que les permita conseguir la confianza de la población.

“Yo creo que tendrían que decir, yo no porque yo soy la titular, pero quienes tendrían que decir si el Instituto funciona o no, son nuestros beneficiarios, ellos son quienes realmente han sentido nuestra presencia y nuestra acción a favor de sus demandas, yo creo que ellos deberían de ser, difícil cuando nosotros tenemos como obligación, no dar nombres, no dar circunstancias de tiempo, lugar y ocasión”.

De acuerdo al estudio de Iniciativa Sinaloa, con información del IPPDDHyP, al menos 49 periodistas y defensores de los derechos humanos se han acercado al Instituto por amenazas, tres por lesiones, nueve por descalificación de su labor, uno por daño a inmueble, cinco por obstaculización a la labor, uno por acoso laboral, cinco por sustracción de equipo de trabajo y uno más por censura.

La Directora de este organismo, señaló que a nivel nacional los servidores públicos son los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos; no obstante, en Sinaloa, los casos que han atendido han sido por violencia de particulares.