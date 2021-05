Jorge Monroy se considera ‘la opción más real’ para ser Alcalde de Culiacán

Jorge Monroy Sato nació y creció en las calles de la colonia Nuevo Culiacán. Su formación es de abogado, graduado de la Universidad Autónoma de Occidente, pero ha incursionado en otros ámbitos como el deporte y lo empresarial. Es padre de familia con 3 hijos, Jorge, Jordán y Santiago, y tiene un matrimonio de 20 años con su esposa Aurora.

Su incursión a la política se dio por tener un acercamiento con los empresarios, motivo por el cual le ofrecieron un puesto como coordinador de enlace empresarial dentro del Partido Verde Ecologista de México y es ahí donde al estar inmerso en esto, se dio cuenta de las fallas que existen dentro de la política y lo que se tiene que cambiar.

Actualmente es candidato para presidente municipal de Culiacán por este partido, pero esta no es su primera incursión como contendiente a algún cargo público.

En 2018 se lanzó por una diputación donde no resultó ganador, pero eso no fue algo que lo desanimó, sino que le dio impulso para seguir en este camino, y ahora en el 2021 busca una alcaldía.

“Me empecé a meter y nos empezamos a dar a conocer, empecé a participar en los consejos políticos del partido... actualmente soy el dirigente municipal del partido, esto es algo que se nos ha ido dando de manera natural”, comentó.

Además de estar trabajando en su campaña como candidato a presidente municipal, mantiene su actividad como restaurantero, labora en su despacho en asesoría empresarial y es también presidente de la Liga de Béisbol Juvenil Orabá, ya que dice el deporte es una de las cosas que le apasionan y que siempre está impulsando y esto se ve reflejado en uno de sus hijos que actualmente es parte del club Tomateros, y lo cual se siente orgulloso.

Ahora que se encuentra en esta contienda, expresó su opinión sobre el desempeño de la presidencia municipal actual.

“Fue más letal el alcalde actual que el coronavirus”, dijo.

“Creo que ha hecho cosas buenas, otras cosas no ha hecho él, son cosas que han venido tramitadas y le tocó instalarlas a él, o sea tú tramitas para poner 10 lámparas en tu administración, pero van a quedar en la administración del que sigue, no es una meta de él, yo creo que ha fallado a la ciudadanía, lo ves en las redes sociales lo ven como un error”, comentó.

Sobre las acciones que se han tenido durante el Gobierno de Culiacán actual, dijo que él analizaría temas como los certificados de recaudación fiscal, ya que dijo las empresas sí deben de tener beneficios, en la medida de que generan empleos.

Ante los proyectos que se tienen contemplados para la ciudad, como el Metrobús señaló que “esto es algo que se analizaría, creo que Metrobús es mucho gasto, creo que se pueden hacer otras muchas cosas con esa lana, por ejemplo, hay 150 parques que no sirven para nada, ¿por qué no los habilita?”.

El contendiente por el Partido Verde, indicó que él se enfocaría a rehabilitar ese tipo de infraestructura, ya que él como un impulsor del deporte, considera que esto es algo primordial para la ciudadanía, sobre todo los niños y jóvenes.

Acercamiento con la población

Desde que decidió contender para la alcaldía en Culiacán, su campaña bajo el Partido Verde es mediante la cual ha tenido contacto con la población y ha detectado algunas de las necesidades que más le preocupan a la ciudadanía como lo es, la reactivación de la economía.

Dijo que lo primero que se tiene que hacer es dar impulso a la economía en el centro de Culiacán.

“Reactivar la economía del centro de Culiacán, detona toda la economía del municipio, porque mucha gente ahí es en donde cae a comprar, eso sería lo primero”, comentó.

Señaló que también la preocupación más grande expresada por parte de la gente es la falta de apoyos, la falta de sensibilidad de las autoridades y la falta de habilitación de áreas verdes.

“Eso es lo que nos han dicho”, dijo.

Explicó que trae una campaña tranquila, ya que dijo no se tiene el gran presupuesto como los otros partidos, y que por su parte él mismo es quien paga sus gastos de campaña.

“Nos hemos movido bien en lo que podemos, obviamente nos falta, sí, sí nos falta, pero hay que moverse, ya nos metimos, así que hay que sacar la chamba”, comentó.

“Yo trato que me conozcan, entablar una conversación, ese clic es muy importante, porque ya te conocen de otra forma no te ven”, añadió.

Sobre los demás contendientes que buscan también la alcaldía en Culiacán, el candidato del Partido Verde señaló que cree que todos han trabajado bien y se ha mantenido un ambiente tranquilo.

“Me ha gustado que no ha sido una campaña de golpes, creo que así deben de ser las campañas de propuestas, yo respeto a todos los candidatos, no tengo ningún problema con ellos, cada quien que haga su chamba y que gane el que tenga que ganar, no hay problema con eso”, comentó.

- ¿Qué es lo que puede ofrecer Jorge Monroy Sato que no ofrezcan los otros candidatos?

Mi plan de entrada sería, poner a trabajar a los que no trabajan, eliminar puestos que están “dioquis” para ahorrar dinero al municipio, apoyar realmente a la gente que se tenga que apoyar y que los recursos lleguen a donde tengan que llegar.

“Y quitar temas recaudatorios, como el alcoholímetro, eso debe de desaparecer, creo que hay medidas alternativas recaudatorias mejores que un alcoholímetro, este es solo de conveniencia y no es equitativo”, dijo.

Para el candidato su ideal es que se tenga gente capaz y especializada en cada área tomando en cuenta todas las Cámaras que existen en el municipio.

“Se necesita gente nueva, una ventaja que yo tengo muy grande es que no tengo ningún acuerdo, costo ni ningún compromiso, yo llego solo y solo lo voy a armar”, comentó. - ¿Cuáles son sus propuestas?

La salud obviamente, el abastecimiento de medicinas y todo eso tiene que ser lo primordial, obviamente hay más ejes de campaña que es el deporte, la ecología, la seguridad, mejores sueldos, mejores prestaciones, pavimentación, basura, alumbrado, hay miles de necesidades.

“Y otro plan que tengo muy agresivo es apoyo a los emprendedores, sobre todo a los muchachos que quieren emprender un nuevo negocio, apoyo total con créditos fáciles a la palabra con intereses muy bajos, para no darles en la torre para que crezcan rápido y que se pierda un poco el comercio informal, en vez de pagar mordidas que paguen un crédito”, dijo.

“Sí creo que, teniendo un buen mantenimiento al deporte, nos ayuda mucho que las nuevas generaciones no se nos desvíen”, expresó.

En el tema del medio ambiente dijo que buscaría penas mayores para quienes cometan delitos contra la ecología, así como implementar sanciones como plantar árboles en lugar de pagar multas, ya que cree que esto generaría mayor beneficio. Mensaje a la ciudadanía El candidato del Partido Verde Ecologista, Jorge Monroy Sato considera que la población para estas próximas votaciones tiene que estar informada y saber sobre los demás perfiles.

“Lean los nombres... hay perfiles buenos no lo digo por mí, creo que hay perfiles buenos en todos los partidos, que lean el nombre de por quiénes van a votar”, indicó.

“Yo los invito a votar por mí, porque no soy candidato de favores, ni hago compromisos con nadie, creo que soy buena opción, la gente me conoce, soy deportista, sé lo que nos duele como padre como directivo, soy la opción más real en cuanto a ciudadano para estar en este puesto”, puntualizó.

Jorge Monroy Sato

Candidato a Alcalde