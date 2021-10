$!Jornalero solicita apoyo para regresar a Oaxaca con su familia

Su propósito era trabajar toda la temporada, pero enfermó fuertemente de una infección urinaria y ahora requiere de una sonda, motivo que le ha impedido seguir trabajando.

No pudo explicar cómo llegó a Sinaloa. No obstante, fue acogido por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que tiene su sede en Villa Juárez, Navolato.

Juan López García, presidente del movimiento, ha servido como intermediario, solicitando ayuda a la ciudadanía para que Enrique Gallardo pueda regresar a Oaxaca con su familia.

“Quiero regresar a Oaxaca, aquí no tengo familia, no tengo a nadie, estoy muy enfermo, ya no puedo trabajar”, dijo Enrique.