CULIACÁN._ Con la conclusión de la temporada de cosecha en Sinaloa, cientos de jornaleros permanecen en la entidad y con ello sobrellevan la problemática de tener poco trabajo o dedicarse a la construcción, por ello, desde abril solicitaron apoyo de despensas al DIF Sinaloa, pero señalan que se las negaron con el argumento que no hay.

“Me dijeron que no había despensas, lo están esperando para una ocasión especial, o no sé, porque fue lo que me comentaron, que no están dando despensas”, denunció Juan López García, coordinador del Movimiento Unificación Lucha Triqui en Sinaloa.

Detalló que en abril acudió a las oficinas para pedir el apoyo para trabajadores del campo en Villa Juárez, Navolato, entonces le proporcionaron documentación para que realizara un censo de personas que requirieran despensas, pero en mayo que regresó con los resultados, le dijeron que no se lo otorgarían.

“Les dije que nosotros ocupamos despensa lo que es mayo, junio, julio y agosto, esos papeles me los dieron en abril, como a mediados de abril, y me presenté en mayo y me dijeron que no, que no había despensas”, denunció.

“De hecho ni siquiera me recibieron la documentación del DIF que ellos mismos me proporcionaron para hacer el censo”.

Comentó que también ha expuesto la situación de los jornaleros en temporadas en las que hay poco trabajo, al delegado de Programas para el Bienestar de Sinaloa, Omar López Campos, pero no hay presupuesto para trabajadores del campo.

“Tenemos adultos mayores, tenemos madres solteras, tenemos gente que están pagando renta y eso es año con año, no tenemos una atención especial para el jornalero”, lamentó López García.