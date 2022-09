Jornaleros de Villa Juárez piden a la SEPyC clases en lengua indígena para sus hijos

Jornaleros agrícolas de Villa Juárez, Navolato, solicitaron a la Secretaría de Educación Pública y Cultura que sean maestros hablantes de lengua indígena quienes impartan clases de nivel básico a sus hijos.

Esto debido a que muchos de los niños migrantes del sur del país que llegan al valle de Sinaloa a trabajar en los campos agrícolas, no hablan español, sino náhuatl, mixteco, zapoteco o alguna otra lengua indígena.

Esto provoca que los niños y niñas sean discriminados, se cohíban o incluso, sientan vergüenza, lo que imposibilita la comunicación, el aprendizaje y sano desarrollo.

Por ello los jornaleros agrícolas de Villa Juárez a través del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui en Sinaloa exigen al Gobernador, Rubén Rocha Mocha y la titular de la SEPyC, Graciela Domínguez Nava, que sean maestros hablantes de lengua indígena quienes impartan clases a los menores.

“Los que vienen de Veracruz ellos hablan náhuatl, los de Guerrero y Oaxaca hablan mixteco y zapoteco, muchos no hablan español, es difícil adaptarse y estudiar si no se pueden comunicar”, expresó Juan López García, líder del movimiento.

Actualmente los niños y niñas migrantes que viven en campos agrícolas reciben clases por medio del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), y quienes imparten las clases muchas veces son estudiantes egresados del bachillerato que no están capacitados ni cuentan con bases pedagógicas para atender a grupos tan diversos.

“En algunos campos tienen escuelas, les mandan maestros de Conafe, los maestros que van no les dan realmente clases a los muchachos, no aprenden, ellos simplemente cumplen con el requisito pero no son aptos para dar clases, no están capacitados”, explicó López García.