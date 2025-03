$!Jóvenes participan en foro ‘Construyendo Paz por Sinaloa’, en el Congreso del Estado

Sobre ello, destacó el papel de las juventudes para conseguir que la tranquilidad sea algo que perdure en la entidad para las futuras generaciones.

“La tarea de construcción de paz no es solamente de gobiernos, no es solamente de partidos políticos, no solamente es de juventudes. Es de toda la sociedad organizada y comprometida por la generación del bienestar.

“Esta iniciativa de jóvenes haciendo historia viene a hacer cambios y opiniones hoy, en un momento que la sociedad lo necesita, en un momento que la sociedad necesita que todos trabajemos juntos, que todos trabajemos de la mano, que dejemos colores, que dejemos tintes, que dejemos de criticar algo que es una descomposición social, que no es nuevo, que todos conocemos, que hemos vivido y que algunos tristemente, porque me incluyo, hemos padecido del problema que tiene nuestro estado.