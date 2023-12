La administración de Juan de Dios Gámez Mendívil es el resultado del arrebato del cargo al Presidente Municipal de Culiacán electo Jesús Estrada Ferreiro, criticó el Partido de la Revolución Institucional.

El representante municipal de PRI, Ramiro Garza Bayliss, criticó la administración del actual Alcalde de Culiacán, de quién señaló se ha mantenido en segundo plano en la gestión pública.

”Hay que recordarle que él nunca ha participado en una elección, él es producto del despojo de un alcalde legítimo como Jesús Estrada Ferreiro. Lo único que lo avala es el ser ahijado del Gobernador”, criticó.

Exhortó al Presidente Municipal para que comience sus actividades a beneficio de la ciudadanía que gobierna.

”Lo único que le decimos a Juan de Dios, porque no es ninguna persecución de nuestra parte y lo hemos dicho desde el principio, es ponerlo a trabajar, es que las cosas realmente se muevan. Yo no conocía la voz de Juan de Dios, y el nombre lo conocimos porque pagó porras”, mencionó.

El pasado martes 5 de diciembre el Presidente Municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil presentó su Segundo Informe de Labores, en donde de acuerdo a Garza Bayliss no convocó a la oposición.

”Históricamente las fuerzas políticas de los partidos son invitadas a los informes de los alcaldes en turno, ninguno de nosotros fue convocado. ¿A qué le teme Juan de Dios?, ¿cree que vamos a hacer estilos porriles como los que ellos manejan?, por supuesto que no, aquí hay formación y altura política”, mencionó.

El priísta descalificó los temas abordados por Gámez Mendívil, pues señaló que los logros expuestos no corresponden a su competencia.

”El Alcalde dijo, ‘en mi Gobierno la opacidad y el mal manejo de recursos no tienen cabida’, así empezó en un afán de decir que tiene cuentas claras. La realidad es que esto es un catálogo de mentiras y un compendio de ocurrencias, hay que decirlo de manera muy clara”, señaló.

“La realidad es que en este informe hay una serie de ocurrencias, que todos los analistas que nos están apoyando desde el gabinete coinciden en que no hay ni qué analizar. Habla de temas culturales y temas deportivos en el discurso, en el Informe no, habla de inversiones que no le competen, habla de obras que no se le atribuyen, hasta habló de la ampliación del aeropuerto y a él no le compete la ampliación del aeropuerto. Seguramente no tenía experiencia en el tema, y no es culpable, pero los culiacanenses no somos culpables de su inexperiencia”.

Después de su Segundo Informe de Labores, Gámez Mendívil anunció que buscaría la candidatura por la alcaldía de Culiacán por Morena. De obtener la candidatura, sería la primera campaña en la que participaría pues el morenista es Alcalde sustituto, a quien el Congreso de Sinaloa le otorgó el cargo por el desafuero de Estrada Ferreiro.