Tiene una familia, esposa y tres hijos. Su actual matrimonio es el segundo que lleva en su vida, porque la primera esposa que tuvo falleció hace años; fue con la que tuvo a sus hijos. La quiere mucho, pero dice que es celosa y eso no le gusta, pero no se queja, ya ha mantenido una década al lado de la mujer.

“A mí me va bien porque yo no tomo, solo refresco, agua de sabor o agua natural. Ya tomar cerveza o vino, no. No me gusta desvelarme, más noche que me acuesto es dar el abrazo en navidad y a dormir. Hasta las 12”, comentó.

“Convivo nomás que hasta las 12 aguanto yo. Yo me duermo porque tenemos que ir a chambear el 25, tengo que chambear. Si yo no quiero no vengo veda, pero ‘pa ganar un peso, tengo que venir”, dijo.

“Yo ya no mantengo a familia, nomas a mi esposa, pero sí le compro a los nietos. Tengo diez, cinco míos y cinco de ella, pero a mí me dicen abuelo. Son nietos de ella, pero del más grande al más chiquito me dicen abuelo. No te digo que le compramos a todo, pero a la mitad sí”, comentó Juan Marcos Sánchez, boleador de zapatos.