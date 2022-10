$!Juan Martínez, primer paciente crónico renal dado de alta después de las hemodiálisis

”En hemodiálisis lo que se me hacía es el lavado de la sangre que consiste en el retiro de toxinas y agua, estuve así durante 10 meses, hasta el 6 de agosto, esa fue mi última sesión de hemodiálisis”, comentó Juan Manuel.

El panorama no era nada alentador: diabetes mellitus tipo 2, anemia grado 3, litiasis renal e hiperplasia prostática grado 2.

No fue un proceso fácil, con la rutina llegó la depresión, el desánimo y la pregunta ¿hasta cuándo? que cada vez se hacía más común y se repetía cada día en su mente.

”Fui muy miedoso en toda la etapa y le pregunté mucho a las enfermeras, a los compañeros cuánto tiempo iba a estar ahí en hemodiálisis. Una compañera me contestó, ¿cuánto tiempo quieres estar?, puede durar 60, 70 u 80 años si usted quiere”, relató.

”Fue algo molesto moverme de la casa al hospital con la sonda, también anduve en bastón, me empecé a deprimir. De pronto una enfermera me dijo: tiene que echarle ganas a esto, muchas veces son de por vida las secciones, pero son para que mejore, esperamos que usted sea uno de esos que mejore”.

“Después de hablar con compañeros y compartir experiencias, Juan Manuel se dio cuenta de que su salud estaba en sus manos, dependía de su actitud ante la enfermedad, de su alimentación y disciplina para continuar con el tratamiento.”

“Al tiempo fui investigando y gracias a esta enfermera me fui entusiasmado un poquito más, me dieron ganas de vivir, ganas de salir adelante, eso me hizo disciplinarme en la alimentación”, comentó.

Con su actitud también cambió su respuesta ante la vida, sus hábitos alimenticios, su estilo de vida y de manera paulatina esto se reflejó en su salud. Para Juan Manuel esto fue gracias a un milagro.