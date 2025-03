Jubilados de la UAS no podrán votar en elección de Rectoría

El personal jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa no podrá participar en las elecciones para la persona titular de la Rectoría, cuya jornada electoral se llevará este 9 de abril.

La Secretaria Técnica de la Comisión de Elecciones y Consultas, María Concepción Mazo Sandoval, precisó que este órgano organizador se encuentra en proceso de pedirle a las unidades académicas una relación de sus trabajadores y estudiantes activos.

Explicó que el personal jubilado, salvo que sean recontratados, ya no tiene relación con la casa de estudios.

“Sobre quién va a votar, hay padrones, la Comisión está solicitando el padrón de estudiantes, de trabajadores, de profesores, de todo el personal con número de empleado, estudiantes con número de cuenta, los que están legalmente inscritos, esos son los que van a votar, los jubilados no votan, a menos que sean trabajadores recontratados, pero un jubilado ya no tiene relación laboral con la institución”.

“Es tan sencillo como que la Universidad tiene un padrón de estudiantes validado por el Departamento de Servicios Escolares y la votación va a ser, en el caso de los alumnos, grupo por grupo con el padrón en la mano, con la lista del grupo y cada estudiante se tiene que identificar. Yo profesor, yo trabajador, yo estudiante debo de presentar mi credencial de identificación, de otra manera no se le va a permitir votar, eso está muy cuidado”, detalló Mazo Sandoval.

Garantizó que la comitiva trabaja en coordinación con las diferentes unidades regionales de la UAS, para designar a sus delegados que les representen en cada espacio durante las elecciones.

Afirmó que prevalecerán los lineamientos de la Ley Orgánica, respecto a la prohibición de actos de proselitismo, para brindar unas votaciones adecuadas.

“Esto implica una labor muy cuidada, con mucha dedicación, con mucho cuidado para cumplir con toda la norma institucional. Ya se está trabajando, ya se está viendo quienes serán los delegados por unidad académica, por unidad organizacional, quién se va a mover a cada Unidad Regional y de qué manera se va a llevar a cabo en tiempo y forma y cumpliendo con todos los lineamientos que nos marca la nueva Ley Orgánica”.

“Desde Ley Orgánica se habla de no hacer campañas, no movilizar, cuidar que la comunidad siga en su actividad académica, administrativa, de gestión. El aspirante no tiene y no debe, la Ley lo dice no debe de hacer campaña y no lo debe hacer tampoco a través de terceros”, dijo.